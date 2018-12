Ágangurinn á rauða dreglinum erfiðastur: „Það eltu okkur nokkrir bílar heim“

„Ég var svolítið hrædd á frumsýningunni í London, því London getur verið svolítið „aggressív“ með svona, mikið um „paparazza“ og svoleiðis,“ segir Hera Hilmarsdóttir, sem undanfarið hefur ferðast vítt og breitt í kynningarstarfi fyrir stórmyndina Mortal Engines, þar sem hún fer með aðalhlutverk.



Þó framleiðslukostnaður myndarinnar hafi numið meira en hundrað milljónum Bandaríkjadala og öll umgjörð verið mun stærri en þekkist hér heima segist Hera hafa litið á hana eins og hvert annað verkefni. Leikarar hafi ekki dvalið í svítum á hjólum eða verið með þjóna, heldur allt verið mjög jarðbundið. Hún hafi þó auðvitað verið meðvituð um þann gríðarlega fjölda sem kæmi til með að sjá myndina, en það spili kannski ekki sérstaklega inn í vinnuna á setti – þar sem hún leggur sig alltaf alla fram, hversu stórt sem verkefnið er.



Allir blindir í nýrri þáttaröð

„Horfðu hingað!“

Eðli málsins samkvæmt skapast mörg ný tækifæri í kringum slíkt hlutverk, en næst á dagskrá er þáttaröð sem ber heitið See, þar sem Hera leikur m.a. á móti Jason Momoa, sem dyggir aðdáendur Game of Thrones þáttanna þekkja eflaust vel.Sögusviðið í þáttunum er æði sérstakt, þar sem allt mannkynið er blint.„Það er er geggjað. Ég get ekki sagt of mikið um það, en ég held við höfum aldrei séð neitt eins og þetta,“ segir Hera.Líkt og áður segir lætur hún það ekki stíga sér til höfuðs þó verkefnin séu stór. Sumt taki þó meiri tíma að venjast heldur en annað, þá sérstaklega ágangurinn á rauða dreglinum. Þar segir hún að London sé hvað erfiðust.„Svo stendur maður þarna og það eru allir bara að öskra á þig „Hera, Hera, horfðu hingað, horfðu hingað! Það er ótrúlega aggresívt.“ Hún segir andrúmsloftið mun afslappaðra í Los Angeles í Bandaríkjunum, þó þar hafi líka komið upp lítils háttar uppákoma eftir frumsýningu myndarinnar.„Þar eltu okkur nokkrir bílar heim. Það var svolítið krípí.“Hera ræðir aðalhlutverkið í nýrri stórmynd, lífið í L.A. og áganginn á rauða dreglinum í Íslandi í dag klukkan 18:55, strax eftir kvöldfréttir.