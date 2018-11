Bernardo Bertolucci látinn

Ítalski kvikmyndaleikstjórinn Bernardo Bertolucci er látinn. Bertolucci vann níu Óskarsverðlaun á ferli sínum, öll fyrir myndina The Last Emperor, en á meðal annarra mynda hans eru The Last Tango in Paris og The Conformist.



Bertolucci, sem var einn fremsti leikstjóri heims, var 77 ára þegar hann lést. Á vef Variety er haft eftir Flaviu Schiavi, talskonu Bertolucci, hafi dáið í morgun úr krabbameini.



Á Óskarsverðlaunahátíðinni 1987 var The Last Emperor valin besta kvikmyndin en myndin fjallar um síðasta kínverska keisarann, Pu Yi.



Bertolucci vann Óskarinn sem besti leikstjórinn og var fyrsti ítalski leikstjórinn sem hlaut þann heiður. Þá var handritið að The Last valið það besta en það var byggt á sjálfsævisögu Pu Yi.



Fréttin hefur verið uppfærð.