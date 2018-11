Einkunnir Íslands: Albert bestur gegn Katar

Ísland og Katar gerðu 2-2 jafntefli er liðin mættust í vináttulandsleik í Eupen í Belgíu en þetta var síðasti leikur Íslands á árinu.



Katar komst yfir á þriðju mínútu en Ísland náði að snúa leiknum sér í hag með mörkum frá Ara Frey Skúlasyni og Kolbeini Sigþórssyni. Katar náði að jafna metin er tæpur stundarfrjórðungur var til leiksloka. Lokatölur 2-2.



Það var fátt um fína drætti hjá íslenska liðinu í kvöld og að mati Vísis var það Albert Guðmundsson sem stóð sig hvað best í kvöld.



Byrjunarlið:

Rúnar Alex Rúnarsson, markvörður 4

Rúnar er ekki að gera mikið til þess að slá út Hannes Halldórsson. Spurningarmerki með hann í báðum mörkum sem Katar skoraði í leiknum og hann kom sér einnig í vandræði í fyrri hálfleiknum er hann reyndi að leika á framherja Katar.



Rúrik Gíslason, hægri vængbakvörður 5

Átti nokkra góða spretti upp völlinn en lenti af og til í vandræðum maður á móti manni í varnarleiknum. Gefur okkur mikið sóknarlega en gegn sterkari aðilum gæti það verið áhættusamt að hafa Rúrik í hægri vængbakverðinum.



Sverrir Ingi Ingason, miðvörður 6

Stóð sína vakt í varnarleiknum og í raun afar lítið hægt að setja út á varnarlínu liðsins í þessum leik. Bæði mörk Katar koma eftir þrumuskot. Hann vildi væntanlega fá betri föst leikatriði því hann náði lítið að gera sig gildandi í þeim og það er eitthvað sem við verðum að nýta betur.



Kári Árnason, miðvörður 5

Stóð vaktina vel meðan hann var inn á en fyrirliði kvöldsins þurfti að fara snemma af velli vegna meiðsla. Fór af velli eftir hálftíma leik.



Hörður Björgvin Magnússon, miðvörður 5

Ágætur varnarlega. Eins og sagt í fyrri umsögnum um varnarmenn liðsins reyndi lítið á varnarleikinn en Hörður er áfram í vandræðum sóknarlega með sendingar upp völlinn.



Ari Freyr Skúlason, vinstri vængbakvörður 6

Var öflugur í kvöld. Skoraði flott mark beint úr aukaspyrnu og var ógnandi upp völlinn er við sóttum. Kom sér í eitt gott færi en var of lengi að athafna sig. Fínn leikur hjá Ara.



Eggert Gunnþór Jónsson, miðjumaður 6

Skilaði því sem hann átti að skila í kvöld eftir langa fjarveru frá landsliðinu. Var fínn á miðjunni varnarlega en var lítið áberandi í sóknarleiknum sem er afar eðlilegt því það er ekki hans hlutverk. Fín frammistaða hjá Eggerti sem getur verið ánægður með endurkomuna.



Arnór Sigurðsson, miðjumaður 6

Ungi strákurinn var ekki mikið sýnilegur í kvöld. Skilaði boltanum einfaldlega frá sér þegar hann fékk hann en var lítt áberandi eins og fleiri leikmenn íslenska liðsins í kvöld. Er samt kominn inn og stækkar landsliðshópinn okkar. Gerir klárlega tilkall fyrir næsta verkefni eftir þennan landsliðsglugga.



Arnór Ingvi Traustason, miðjumaður 5

Lítið í takt við leikinn. Hljóð og barðist eins og alltaf en var lítið áberandi er við reyndum að byggja upp einhvern sóknarleik. Þarf að gera enn meira í svona leikjum vilji hann halda sér í hópnum og hvað þá byrjunarliðinu.



Albert Guðmundsson, sóknarmaður 7

Maður leiksins í nokkuð flöti íslensku liði í kvöld. Drengurinn er með trufluð gæði. Nokkrum sinnum datt hann í gírinn og þá litu varnarmenn Katar ansi illa út. Var sér í lagi öflugur í fyrri hálfleik en týndist aðeins í þeim síðari. Gæti orðið X-faktor í undankeppninni fyrir EM 2020 og rúmlega það.



Kolbeinn Sigþórsson, framherji 7

Komst vel frá leiknum. Var sterkur í föstum leikatriðum auk þess sem hann var góður batti er Ísland spilaði sig upp völlinn. Stór og sterkur. Fín frammistaða. Skoraði af vítapunktinum í síðari hálfeik og það er líklega þungu, þungu fargi af kappanum létt.



Varamenn:

Hjörtur Hermannsson - (Kom inn á fyrir Kára Árnason á 34. mínútu) 5

Gleymdi sér í einni fyrirgjöf en spilaði annars ágætlega.



Andri Rúnar Bjarnason - (Kom inn á fyrir Kolbein Sigþórsson á 61. mínútu) 5

Komst lítið í takt við leikinn.



Guðlaug Victor Pálsson - (Kom inn á fyrir Eggert Gunnþór Jónsson á 61. mínútu) 5

Komst lítið í takt við leikinn.



Samúel Kári Friðjónsson - (Kom inn á fyrir Arnór Sigurðsson á 75. mínútu)

Spilaði of lítið til að fá einkunn.



Birkir Már Sævarsson - (Kom inn á fyrir Rúrik Gíslason á 75. mínútu)

Spilaði of lítið til að fá einkunn.