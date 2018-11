Hafa þurft að skipta sér af stöðum sem reyndu að hagnast á Airwaves án leyfis

Aðstandendur tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves hafa þurft að stöðva staði sem hafa auglýst Airwaves-dagskrá í leyfisleysi í aðdraganda hátíðarinnar sem hófst í dag. Iceland Airwaves sótti um einkarétt á notkun á svokölluðum Off venue-tónleikum í tengslum við hátíðina, sem eru tónleikar sem eru hluti af hliðardagskrá Airwaves.



Þeir sem vilja vera hluti af Off venue-dagskrá Airwaves þurfa að gera samning við hátíðina og greiða fyrir það uppsett verð en skipuleggjendur hátíðarinnar gerðu þetta til að bjarga hátíðinni sem skilaði tæpu sextíu milljóna króna tapi síðastliðin tvö ár.



Sena Live tók yfir hátíðina en framkvæmdastjóri fyrirtækisins, Ísleifur Þórhallsson segir í samtali við Vísi að strax í upphafi hefði verið tekin ákvörðun um að fækka Off venue-tónleikum í ár.



Í fyrra voru Off venue-tónleikastaðir á Airwaves sextíu talsins en í ár aðeins 20.



Að sögn Ísleifs var hliðardagskráin í fyrra alltof stór og farin að éta upp aðaldagskrána.



Stilltu upp Airwaves-dagskrá án leyfis

Frá hátíðinni í fyrra. Vísir/EPA

Aðspurður segir hann örfáa aðila hafa auglýst Off venue-tónleika þar sem augljóslega var verið að reyna að hagnast á hátíðinni án þess að gera samkomulag um það við Senu.„Þeir voru augljóslega að nota vörumerkið okkar og notuðu orðið Airwaves og kalla viðburðina Off venue og „Happy Airwaves Week. Og stilla upp Airwaves dagskrá án þess að gera samkomulag við okkur.“Ísleifur segist hafa sent þessum aðilum orðsendingu og beðið þá um að láta af þessari misnotkun á vörumerkjum Senu. „Og það hafa allir brugðist vel við því. Sumir hafa borið fyrir sér að starfsmenn fyrirtækisins hafi gert þetta án sinnar vitneskju. En það hafa allir breytt framsetningunni og beðist afsökunar og hætt að setja þetta fram því þarna var augljóslega verið að teika hátíðina án þess að gera samning við hátíðina.“

Hann segir málið einfalt, ef einhver vill vera hluti af Off venue-dagskrá Airwaves þá getur viðkomandi sett sig í samband við Senu til að gera samkomulag um það. Ef samningar nást þá fer viðkomandi staður inn á dagskrá Airwaves og hátíðin beinir viðskiptum til staðarins.



Öllum er hins vegar frjálst að halda tónleika í Reykjavík á Airwaves-vikunni, þeir mega bara ekki kalla það Airwaves eða Off venue, eða gefa á einhvern hátt til kynna að það sé hluti af Airwaves án þess að gera samning um það og greiða fyrir það gjald.



Hann segir að reglur hafi verið setta fyrir listamenn þar sem þeir mega ekki spila á Off venue-tónleikum þann dag sem þeir eru hluti af aðaldagskrá hátíðarinnar. Það dragi úr verðmæti hátíðarinnar ef einhver getur séð listamanninn klukkan sjö að kvöld Off venue þegar sami listamaður á að spila á hátíðinni klukkan tíu sama kvöld.



„Hátíðin hefur bara eitt að lifa á og það er að selja armbönd. Við verðum að selja fleiri armbönd.“



Ísleifur Þórhallsson, framkvæmdastjóri Senu Live. Fréttablaðið/Eyþór

Iceland Airwaves ehf. sótti um einkarétt á vörumerkjunum Off Venue, Off-Venue, Airwaves Of-Venue, Airwaves Off-Venue, Iceland Airwaves Off Venue og Iceland Airwaves Off-Venue. Fyrirtækið fékk einakarétt skráðan á Iceland Airwaves Off-Venue og Iceland Airwaves Off Venue.

Ný off venue-verðskrá

Lay Low á Airwaves-tónleikum í Fríkirkjunni. Vísir/Getty

Áður kostaði 60 þúsund að vera hluti af Off venue-dagskrá Airwaves, og skipti þá engu máli hvort um var að ræða bókasafn eða stór veitingastaður sem rekinn er í hagnaðarskyni.Í ár var sett upp ný verðskrá sem Ísleifur segir gefa rekstaraðilum ákveðið val. Ef þú vilt vera með Off venue-tónleika á miðvikudeginum kostar það 50 þúsund, 100 þúsund fyrir fimmtudag, 150 þúsund fyrir föstudag og 200 þúsund fyrir laugardag. Ef þú ætlar að vera alla dagana kostar það 500 þúsund, en áður voru það sextíu þúsund krónur.Ísleifur bendir á að það eru mismikil verðmæti í kvöldunum og það gefi augaleið að staðir fá meira fólk til sín á laugardegi en á miðvikudegi. Þess vegna er verðskráin sett upp á þennan hátt.

Sala á armböndum aðeins undir væntingum

Ísleifur segir eina lifibrauð hátíðarinnar að selja armbönd og það þurfi að auka söluna. Vísir/Getty

Hann segir söluna á armböndum þetta árið hafa gengið ágætlega, en þeir hefðu verið til í að selja meira.„Þetta er kannski aðeins undir væntingum,“ segir Ísleifur og segir armböndin sem hafa farið út um 10 þúsund talsins þegar allt er talið.Meirihluti þeirra sem hefur fjárfest í armböndum kemur erlendis frá. „Íslendingarnir mættu vera duglegri,“ segir Ísleifur.Hann segir gífurlegan fjölda fljúga gagngert til Íslands til að fara á Airwaves. Búið er að selja miða í fimmtíu löndum.Á hátíðinni í ár verður boðið upp 250 atriði frá þrjátíu löndum fjórum dögum. Tónleikarnir verða hátt í fimm hundruð og hátt í þúsund listamenn koma fram.Á meðal stórra atriði nefnir Ísleifur að tónlistarmaðurinn Blood Orange sé afar spennandi sem og finnska söngkonan Alma, bandaríska tónlistarkonan Hayley Kiyoko og breska indiesveitin Superorganism.Mikill áhugi sé á íslensku tónlistarmönnunum Ólafi Arnalds og Ásgeiri Trausta. Ólafur verður með tónleika í Þjóðleikhúsinu og Ásgeir Trausti í Fríkirkjunni. Ísleifur segir erlenda gesti spennta fyrir því að sjá þessa listamenn á litlum tónleikastöðum þar sem nándin verður mikil.

Hátíðin skilar væntanlega tapi í ár

Hann segir þá sem standa að hátíðinni í ár vera búna að læra gríðarlega mikið, en reksturinn sé vissulega þungur og stefnir í að hátíðin skili tapi í ár.Hann segist ánægður með allar breytingarnar sem voru gerðar fyrir hátíðina í ár. Dagskrá á sunnudegi var felld út og fer hátíðin alfarið fram í miðborg Reykjavíkur. Það geri það að verkum að ekki þarf að taka leigubíl eða strætó á tónleikastað og gildir einn miði á alla viðburði.Dagskráin sé einnig mjög fersk og eiga áhorfendur miklar líkur á að sjá listamenn sem eru taldir líklegir til afreka á næstu árum.Lagt hafi verið upp úr því að auka verðmæti armbandanna og hafa þeir sem borga sig til að mynda aðgang að klúbbhúsi hátíðarinnar á Skúla Kraftbar. Afsláttur fylgir einnig armbandinu víða og aðgangur að litlum viðburðum sem áður voru ókeypis, til að mynda á Yoga Rave.Hann segir aðstandendur hátíðarinnar vera með minnisbókina opna og þar sé allt punktað niður sem betur má fara og það sem tókst vel upp. Eftir hátíðina verður sest niður og farið yfir það sem tókst vel og það sem má gera betur.