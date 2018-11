Mourinho: Við erum ekki lið sem gefst upp

Það var óvenju létt yfir Jose Mourinho, stjóra Man. Utd, á blaðamannafundi sínum í dag enda svífur hann enn um á bleiku skýi eftir stórkostlegan sigur sinna manna á Juventus í vikunni.



„Við erum ekki lið sem gefst upp. Við erum lið sem finnur alltaf leið til þess að koma til baka. Stundum náum við að snúa úrslitum okkur í hag en stundum gengur það ekki,“ segir Mourinho.



„Það er mikill baráttuandi í okkar hópi en stundum er það ekki nóg. Við verðum að fækka mörkum sem við fáum á okkur og verðum líka að byrja leikina betur en við höfum verið að gera til þessa.



„Við gerðum það gegn Juve og stýrðum leiknum fyrstu 15-20 mínúturnar. Svo fengum við á okkur mark á 60. mínútu eða álíka en gáfumst ekki upp.“



Um helgina er risaleikur hjá Man. Utd er liðið sækir Man. City heim. City hefur verið milli tannanna á fólki vegna umfjöllunar Der Spiegel um félagið en Mourinho vildi lítið tala um það.



„Man. City er mjög öflugt lið. Ég get ekki verið að tjá mig um hluti hjá þeim á meðan ég einbeiti mér að mínu starfi. Ég get aftur á móti talað um gæðin þeirra á vellinum sem eru mikil. Til að fá mikil gæði þarf að fjárfesta,“ sagði Portúgalinn.



„Ég vil ekki tala um stöðuna eins og hún verður kannski eftir leikinn. Ég get bara hugsað um leikinn sem er nógu erfitt verkefni. Þetta er gríðarlega erfitt verkefni og ég veit að þeir líta ekki á þetta sem auðveldan leik fyrir þá.“