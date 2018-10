Bein útsending: Þarf Ísland skjól?

Þriðjudaginn 23. október n.k. stendur Alþjóðamálastofnun fyrir spennandi málþingi í Norræna húsinu í tilefni nýrrar bókar Baldurs Þórhallssonar, prófessors við stjórnmálafræðideild Háskólans. Bókin ber heitir Small States and Shelter Theory: Iceland’s External Affairs.



Á málþinginu verður því velt upp hvort Ísland njóti skjóls stærri ríkja og alþjóðastofnana nú um stundir og hvar landið muni leita skjóls í framtíðinni.



Málþingið, sem er opið öllum, stendur frá 12-14 og fer fram á ensku.



Dagskráin er svohljóðandi:



Erindi:

The importance of shelter for small states. Iceland’s participation in the European project: Shelter or trap?

-Baldur Þórhallsson, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands



Do the Nordic states and Nordic cooperation provide Iceland with shelter?

-Þorsteinn Kristinsson, doktorsnemi við Háskólann í Lundi



Iceland’s relations with the United States: Shelter or risk?

-Sverrir Steinsson, stundakennari við Háskóla Íslands



Pallborðsumræður:

Do the Nordic states provide Iceland with shelter?

-Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra



Does the United States provide Iceland with shelter?

-Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, formaður utanríkismálanefndar Alþingis



Does participation in the European project, particularly Schengen, provide Iceland with shelter?

Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar



Lokaávarp:

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, flytur lokaávarp og fjallar um stöðu Íslands í alþjóðakerfinu



Fundarstjóri: Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar og Rannsóknarseturs um smáríki