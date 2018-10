Þegar Svala hitti Mark Wahlberg: „Hvað í andskotanum var ég að segja“

„Ég get verið alveg heavy lúði sko. Þetta er fyrir svo litlu síðan og ég var í L.A. á einhverjum skemmtistað að skemmta mér með vinkonum mínum.“ Svona hefst frásögn Svölu Björgvinsdóttur í lið sem kallast Bransasögur á Facebook-síðu Íslandsbanka en þar segir hún frá mjög vandræðalegu atviki þegar hún hitti stórleikarann Mark Wahlberg.



„Ég sé sem sagt að Mark Wahlberg er inni á staðnum og hann er eitthvað svona að gefa mér auga og kemur upp að mér og vill eitthvað tala við mig. Hann segir við mig: Hi my name is Mark og ég svara honum: Hi my name is Mark,“ segir Svala í kjölfarið roðnaði hún mikið og reyndi að útskýra að hennar raunverulega nafn væri nú Svala.



„Hvað í andskotanum var ég að segja,“ segist Svala hafa hugsað um leið og hún lét orðin falla.



Hér að neðan má sjá þetta skemmtilega innslag.