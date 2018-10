Sjáðu umtöluðustu ræðu dagsins: Dóra Björt flutti leikþáttinn „Tölvan segir nei“

Það hafa fáar ræður vakið jafn mikla athygli og sú sem Dóra Björt Guðjónsdóttir Pírati flutti á fundi borgarstjórnar í dag. Þar var Dóra Björt að segja frá innleiðingu nýrrar þjónustustefnu Reykjavíkur á öllum sviðum stjórnsýslunnar.



Halldór Auðar Svansson, fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata, leiddi þá vinnu á síðasta kjörtímabili en með henni er ætlunin að þjónusta borgarinnar sé á forsendum notandans en ekki kerfisins. Er vonast til að með þessari nýju þjónustustefnu verði aðstöðumunur minnkaður, boðleiðir styttar og skilvirkni aukin.



Sagði Dóra Björt að við þekktum það öll of vel hversu þreytandi það getur verið að sækja þjónustu hjá borginni sem almenningur á rétt á.



Bið í síma, haugur af umsóknareyðublöðum og fyrirspurnir sem eru hunsaðar. Kerfið þyki of stirt og í raun snúast um sjálft sig.



Til að sýna fram á þetta ákvað Dóra Björt að flytja leikþátt úr bresku gamanþáttunum Little Britain þar sem gert var grín að stífri stjórnsýslu. Um er að ræða brandara sem gengur út á að ef tölvan segir nei, þá sé lítið hægt að gera.



Leikþátt Dóru má sjá hér fyrir neðan: