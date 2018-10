Oli Herbert var í hópi þeirra sem stofnuðu All that remains í Springfield í Massachusetts árið 1998.

Gítarleikarinn Oli Herbert, einn stofnenda bandarísku þungarokkssveitarinnar All that remains, er látinn, 44 ára að aldri.



Greint er frá andláti Herbert á samfélagsmiðlum sveitarinnar. Þar segir að Oli hafi verið einstaklega hæfileikaríkur gítarleikari og lagasmiður sem hafi verið einn þeirra sem skilgreindi þungarokkið frá norðausturhluta Bandaríkjanna. Ekki liggur fyrir um hvernig andlát hans bar að.



Oli Herbert var í hópi þeirra sem stofnuðu All that remains í Springfield í Massachusetts árið 1998. Söngvarinn Phil Labonte og Herbert voru einir eftir úr upprunalegri liðskipan sveitarinnar.



All that remains hafa gefið út átta plötur og selt nætti milljón platna.