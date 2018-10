Októberspá Siggu Kling – Ljónið: Virðist afla meiri tekna

Elsku Ljónið mitt, það er svo mikilvægt fyrir þig að hafa tilgang til þess að spretta úr spori, því ef þú hefur það of gott og þarft ekki að hafa fyrir því sem er að gerast, þá gerirðu ekki neitt og þá er lífsbókin þín ekki spennandi.



Ef þér finnst hafa verið of mikil veikindi hjá þér er það bara vegna þess þú hefur haft of miklar áhyggjur, ert stressaður og finnst ekkert hafa breyst undanfarið og þá eiga veikindi greiðari aðgang að þér elsku Ljónið mitt. En um leið og þú setur kraftinn þinn í að framkvæma og breyta, bæði inni á heimilinu þínu, fötunum þínum, hárinu þínu og sýnir þessu athygli þá byrja þessir hlutir að breytast til hins betra.



Það er eins og það séu til tvær tegundir af Ljónum, þau sem vorkenna sér, en það er ömurleg hugsun, og svo þið hin sem látið ekkert stoppa ykkur og það er svo sannarlega búin að vera mikil breyting hjá þér ef þú ert í þeim flokki.



Þú virðist afla meiri tekna en þú gerðir áður en þá áttu það til að finna leiðir til að eyða meira en þú aflar. Að sjálfsögðu er gaman að eyða og það gleður sálina í eitt augnablik, svo eyddu í það sem skiptir raunverulega máli og það ert þú, því þú hefur þann karakter að getað skapað nýjan lífstíl og breyta lífi þínu á núll einni.



Þú ert að sjá góða útkomu í október á svo mörgu og ef þú hugsar tilbaka til sama tíma í fyrra ertu miklu betur staddur núna en þá. Sólin er plánetan þín sem gerir þig svo ástríðufulla og magnaða persónu, en þú þarft líka að átta þig á því að hún getur brætt þig til ösku. Svo sjáðu hversu mögnuð persóna þú ert, hafðu kærleikann að aðalatriði því það fjarlægir yfirborðsmennsku og gerir þig heilan.



Fræg Ljón: Cara Delevingne fyrirsæta, Ágústa Eva Erlendsdóttir, leik- og söngkona, Halldóra Geirharðsdóttir leikkona, Birgitta Haukdal söngkona, Barack Obama Bandaríkjaforseti, Ásdís Rán fyrirsæta, Gísli Gíslason geimfari, Geir Ólafsson söngvari, Þórunn Antonía alheimsstjarna, Albert Eiríks, matgæðingur af bestu sort, Jón Óttar Ragnarsson, athafna- og fjölmiðlamaður, Jennifer Lopez söngkona, Diddú, Sirrý Arnardóttir fjölmiðlakona, Arnór Dan, söngvari, Agent Fresco, Ana Mafalda, besta húshjálp í heimi, Sema Erla Serdar, baráttukona, Rósa Ingólfsdóttir, sjónvarpskona, Anton Máni Svansson, kvikmyndaframleiðandi, Hulk.