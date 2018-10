Gengu út af alþjóðaþingi lækna í Hörpu vegna meints ritstuldar og fóru í jöklaferð

Sendinefnd Læknafélags Kanada gekk út af aðalfundi Alþjóðafélags lækna sem haldinn var í Hörpu í síðustu viku. Sendinefndin sakaði forseta félagsins um ritstuld og krafðist þess að hann segði af sér. Þegar ljóst varð að það myndi ekki gerast var tilkynnt að kanadíska félagið myndi segja sig úr alþjóðafélaginu og fór sendinefndin í jöklaferð í stað þess að halda áfram störfum á aðalfundinum.



Greint var frá þessu í kanadískum fjölmiðlum um helgina en í samtali við Vísi segir Jón G. Snædal, yfirlæknir öldrunarlækna á Landspítalanum og forseti ráðstefnu um læknisfræðilega siðfræði sem haldin var samhliða ársfundinum að málið hafi sett svip sinn á aðalfundinn sem að hafi að öðru leyti gengið vel.



Málið má rekja til þess að forseti samtakanna, Ísraelsmaðurinn Leonid Eidelman, hélt ræðu á setningarathöfn aðalfundarins. Fór hún fyrir brjóstið á fulltrúum kanadíska læknafélagsins.



Jón G. Snædal.

Fundu tölvu til að leita að frekari sönnunum um ritstuld

Fyrirsögn fréttar The Globe and Mail í Kanada vegna málsins. Mynd/Skjáskot.

„Skyndilega heyrði ég afar kunnugleg orð. Ég sneri mér að sætisfélaga mínum og sagði: Þetta er ræðan mín,“ sagði Chris Simpson, einn af nefndarmönnum kanadísku sendinefndarinnar í samtali við The Globe and Mail.„Ég gat talað með ræðunni. Þetta var súrrealískt.“ Í frétt The Globe and The Mail segir að Kanadamennirnir hafi því næst fundið sér tölvu og þannig hafi þeir fundið fleiri kafla úr ræðunni sem þeir telja að Eidelman hafi stolið og nýtt sér, án þess að geta heimilda.„Daginn eftir er aðalfundurinn sjálfur þar sem er verið að fjalla um ýmisleg málefni. Þegar hann er að byrja þá kveða Kanadamenn sér hljóðs,“ segir Jón í samtali við Vísi.Þar kynntu niðurstöður um hinn meinta ritstuld forsetans fyrir þingheimi og lögðu fram ýmis gögn máli sínu til stuðnings.„Síðan komu þeir í kjölfarið með kröfu um að hann segði af sér, ellegar þeir myndu segja sér úr samtökunum. Þetta kom eins og köld vatnsgusa framan í þingheim,“ segir Jón.

Baðst afsökunar en það var ekki nóg

Fundargestir fengu mikla norðurljósasýningu. Vísir/Vilhelm

Fundinum var frestað á meðan stjórn samtakanna skoðaði málið. Í millitíðinni baðst Eidelman afsökunar á því að hafa notað hluta úr annarra manna ræðum án þess að geta heimilda. Var ákveðið að taka þá afsökunarbeiðni til greina og láta þar við sitja. Þetta gátu Kanadamennirnir hins vegar ekki sætt sig við og yfirgáfu svæðið. Í frétt Globe and the Mail segir að Kanadamennirnir hafi nýtt tímann sem varð til við úrsögnina úr samtökunum til þess að fara í jöklaferð.Stuttu seinna gaf félagið út yfirlýsingu þess efnis að það hefði sagt sig úr Alþjóðafélagi lækna.„Þetta var bara uppþot,“ segir Jón um framgöngu Kanadamanna á fundinum og að fundargestir hafi margir hverjir orðið furðu lostnir yfir kröfu þeirra um afsögn formannsins. Enginn fundargestur hafi séð sér fært að styðja kröfu þeirra um afsögn forsetans„Menn fóru frá því að vera alveg hissa yfir í það að vera í losti,“ segir Jón. Þá telur hann að útskýra megi ritstuldinn sem forsetinn var sakaður um og baðst afsökunar á með tilliti til þess að hann sé ekki mikill enskumaður og hafi því treyst á aðra til að setja saman ræðuna. Hann hafi sett fram ákveðnar hugsanir sem hann vildi að kæmu fram en aðrir hafi sett ræðuna saman á ensku fyrir forsetann.

Miklir prinsippmenn en norðurljósin hjálpuðu til

Þá telur Jón að í ljósi þess að enginn hafi stutt kröfu Kanadamannanna muni málið líklega ekki hafa mikil áhrif á félagið en það muni líklega lita forsetatíð Eidelmans sem gegnir starfinu þangað til á næsta aðalfundi, eftir um eitt ár.

Eftir að Kanadamennirnir yfirgáfu Hörpu héldu venjuleg aðalfundarstörf áfram og segir Jón að fundurinn hafi gengið mjög vel en alls voru fulltrúar 60 samtaka á fundinum. Þetta er í fyrsta skipti sem aðalfundurinn er haldinn á Íslandi en Læknafélag Íslands er eitt af stofnfélögum Alþjóðafélags lækna. Segist Jón vona að Íslandsfundarins verði ekki helst minnst fyrir uppþot kanadísku læknanna.

Þar kunni norðurljósin að hafa hjálpað eitthvað til en fundargestir sem komu til Íslands fengu mikla norðurljósasýningu að sögn Jóns sem þeir hafi haft mikla ánægju af.

Þá segir Jón að miðað við sín kynni af nefndarmönnum sendinefndar Kanada séu þar á ferð miklir prinsippmenn sem gefi ekki afslátt af slíkum málum. Þá geti það einnig spilað inn í að á undanförnum árum hafi Kanadamennirnir orðið undir í kosningum í nefndir auk þess sem þeir hafi verið gagnrýnir á sumt í starfi Alþjóðafélagsins.