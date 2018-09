Bein útsending frá Málþingi ÖBÍ: Frá stjórnarskrá til veruleika

Réttindi og framfylgd þeirra er meðal mikilvægustu verkefna Öryrkjabandalags Íslands. Þau eru til umræðu á málþingi ÖBÍ í dag. Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir lögfræðingur fer yfir hvernig fötluðu fólki hefur gengið að sækja rétt sinn fyrir dómstólum. Hún mun kynna niðurstöðu meistararitgerðar í lögfræði um túlkun á jákvæðum skyldum ríkisins á sviði mannréttinda í íslenskri réttarframkvæmd með hliðsjón af réttarvernd fatlaðs fólks.



Lars Midtiby framkvæmdastjóri Danske Handicapsorganisation (systursamtökum ÖBÍ) mun segja frá reynslu Dana af sambærilegum breytingum á danska almannatryggingakerfinu.



Því næst mætir samráðshópur um breytt framfærslukerfi og við fáum gott tækifæri til að heyra hvaða áherslur fulltrúar samráðshópsins hafa og hvernig þeir sjá fyrir sér nýtt kerfi.



Beina útsendingu má sjá hér að neðan.



Dagskrá

13:00- 13:15 Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður ÖBÍ setur málþingið.

13:15 – 14:00 Réttarvernd fatlaðs fólks - þróun í islenskri réttarframkvæmd. Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir lögfræðingur.

14:00 – 14:30: The Danish Reforms -More people with disability on the labour market or just less social security? Lars Midtiby framkvæmdastjóri Danske Handicaporganisationer (systursamtaka ÖBÍ í Danmörku).

14:30 - 14:50 Kaffihlé.

14:50 – 15:40 Fulltrúar í samráðshópi um breytt framfærslukerfi svara spurningum málefnahóps ÖBÍ um kjaramál.

15:40 -16:20 Pallborðsumræður (skriflegar spurningar úr sal).

16:20 – 16:30 Lokaorð. Rósa María Hjörvar formaður málefnahóps ÖBÍ um kjaramál.