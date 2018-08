Stjörnurnar minnast Arethu Franklin

Sálardrottningin Aretha Franklin féll frá í dag 76 ára að aldri vegna krabbameins í brisi. Í dag var hennar minnst af Hollywood stjörnum, pólitíkusum, tónlistarmönnum og síðast en ekki síst, aðdáendum.



Aretha Franklin fæddist í Memphis árið 1942. Fjölskylda hennar fluttist síðan til Detroit og ólst Aretha upp í Mótorborginni að mestu.



Faðir hennar var prestur og hóf Aretha söngferil sinn í gospelhljómsveit kirkju föður síns.



Átján ára gömul, árið 1960, skrifaði Aretha undir plötusamning við Columbia Records og hófst þá ferillinn í raun og veru.



Aretha gaf út 42 plötur á lífsleiðinni. Þá fyrstu árið 1956, fjórtan ára gömul í gegnum kirkju föður síns, og þá síðustu árið 2017, 75 ára.



Grammy verðlaun Arethu eru 18 talsins og hefur hún selt yfir 75 milljón platna út um allan heim.



Vinsælustu lög hennar eru smellir á borð við: „I Say A Little Prayer,“ „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ og „Son of a Preacher Man.“



Eins og viðbrögð almennings við andláti hennar gefa til kynna, var hún dýrkuð og dáð út um allan heim.



Bítillinn Paul McCartney segist muna sakna söngkonunnar sárt.



Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Bandaríkjaforsetinn Donald Trump segir rödd hennar gjöf frá guði



The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Rapparinn Chance vitnar í lag hennar.



The moment I wake up, before I put on my make up, I say a little prayer for you

— Chance The Rapper (@chancetherapper) August 16, 2018

Fyrrverandi Bandaríkjaforsetinn Barack Obama segir Arethu hafa einkennt hvað það sé að vera Bandaríkjamaður.



Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5

— Barack Obama (@BarackObama) August 16, 2018

Poppstjarnan Ariana Grande birtir myndskeið af Sálardrottningunni.



Justin Timberlake segir hana vera þá bestu sem uppi hefur verið.



This is the face of a young man who couldn't believe he was actually singing with the GREATEST OF ALL TIME. Thank you, Ms. Franklin for blessing us with your incomparable gift. Honored to have shared the stage with you even for a moment. Always bowing down to you. #QueenofSoul pic.twitter.com/4bZVAWcqeS

— Justin Timberlake (@jtimberlake) August 16, 2018