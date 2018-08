Stjörnuspá Siggu Kling – Vogin: Í ástinni ert þú með öll spil á hendi

Elsku Vogin mín, það mikilvægasta í lífinu er að líða vel í eigin skinni, en alls kyns hugsanir flækja það þú skiljir hver þú ert. Það er ofsalega gott fyrir þig næstu mánuði að setja bara hugsanatakkann á OFF og þú gerir það þannig með því að setja vernd í kringum þig og þá biðurðu bara það almáttuga sem þú ert partur af að vernda þig gagnvart leiðindahugsunum sem eyðileggja augnablikið því það eina sem þú átt er augnablikið. Það er afskaplega góður mánuður að sigla inn til þín sem leyfir þér að slaka á og hvíla sálina þína.



Þú átt einnig eftir að upplifa að þú treystir því að það sé passað upp á þig, sama hvaða trúabrögð þú stundar svo traust er því lykillinn að vera með áskrift að hamingju í þessum mánuði. Mín trúarbrögð eru fengin frá John Lennon úr setningunni All you need is Love. Fyrirgefðu þeim sem þér finnst hafa svikið þig og slepptu þeim bara lausum út í kosmósið.



Eftir þennan mánuð hins vegar fer allt á fulla fart í lífi þínu, þvílíkt spennandi upplifanir sem þér verða færðar svo leyfðu þér bara að hlakka til. Í ástinni ert þú með öll spil á hendi svo taktu engar sérstakar áhættur heldur spilaðu vel úr því sem þú hefur núna. Það er mikilvægt að þú ræðir við aðra um hugmyndir þínar eða hvað það er sem þú vilt að gerist, og veldu þá persónu sem hvetur þig til dáða og ekki reyna að gera allt sjálf heldur myndaðu „Team“ eða liðsheild, þannig verðurðu sterkari og sterkari.



Þú munt sjá það með tíð og tíma og jafnvel núna þú verður snillingur í viðskiptum, en að sjálfsögðu muna margir herma eftir því sem þú ert að gera, en það þýðir bara þú sért fyrirmynd svo taktu því vel. Það er stutt á milli sorgar og gleði svo sjáðu það er sorgin þín gerði þig sterkari og gefur þér þar af leiðandi hamingju. Slappaðu bara svolítið af í þessum mánuði, hann mun leggja fyrir þig línurnar hvernig haustið verður og það mun detta upp í hendurnar á þér lausn á vandamáli sem þú getur ekki stjórnað.



Setningin til þín er: I believe I can fly, eða ég trúi því ég geti flogið



Frægir í Voginni: Kári Árnason landsliðsmaður, Glúmur Baldvinsson stjórnmálafræðingur, Hjalti flugþjónn, Ingi í Sign, Jón Axel Ólafsson athafnamaður, Matt Damon leikari, Íris Berg, fatahönnuðurinn minn, Mary Poppins, Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra og sjónvarpskona, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir alþingiskona, Ósk Gunnarsdóttir útvarpskona, María Einarsdóttir ritari stjörnuspánnar, Arnþrúður Karlsdóttir útvarp Saga, Skúli Mogensen, Hulda Hólmkelsdóttir fréttakona, Walter Matthau, Olavia Newton John, Ragga Gísla, Steinn Steinarr, Margret Thatcher, Ragnheiður Elín Árnadóttir, hinn mikli meistari.