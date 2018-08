Daði Freyr tók Sting fyrir sjónvarpsþátt sem ekki varð

Tónlistarmaðurinn Daði Freyr Pétursson átti að taka þátt í Das Supertalent en nú er ljóst að af því verður ekki. Das Supertalent sem er Þýskaland Got talent hafði samband við Daða fyrir nokkru og vildu þeir fá hann sem keppanda í þáttinn. Daði ákvað að slá til og gerði ábreiðu af laginu Shape of my heart með Sting og sendi þeim.



Þeir hættu þá við aðeins þremur vikum fyrir tökur. Daði segir frá þessu í færslu á Twitter síðu sinni og segist hann vera pínu feginn að ekki hafi orðið af þessu. Tíst Daða má sjá hér að neðan.