Inga Sæland ætlar að giftast ástinni í lífi sínu á ný eftir skilnað

Inga Sæland þingkona Flokks fólksins var á meðal þeirra sem kom til hátíðarkvöldverðar í boði forseta Alþingis í fyrradag. Athygli vakti að Inga var ekki ein á ferð heldur mætti hún ásamt sambýlismanni sínum, Óla Má Guðmundssyni, en parið á sér langa sögu.



„Ég mætti með mínum manni sem ég ætlaði að giftast í október í fyrra en þá fór allt í vitleysu út af þessum kosningum,“ segir Inga í samtali við Vísi og vísar þar til óvæntra alþingiskosninga sem blásið var til á síðasta ári, eins og landsmönnum er eflaust flestum kunnugt um. Kosningabaráttan setti því brúðkaupsplön algjörlega úr skorðum.



Októberbrúðkaupið hefði þó ekki verið það fyrsta hjá parinu en þau tóku nýlega saman aftur eftir skilnað.



„Við giftumst þegar ég var átján ára og hann tuttugu og fjögurra ára og eigum fjögur börn, fjölskyldu og allt það,“ segir Inga.



Ógæfan dundi hins vegar yfir árið 1994 þegar Óli handleggsbrotnaði. Að sögn Ingu var hann handleggsbrotinn í sex ár, sem reyndist afar erfiður tími, og hjónin skildu í kringum aldamótin 2000. Ástin hafi hins vegar sigrað að lokum og hefur parið tekið saman á ný.



„En hann er bara, „he‘s the love of my life“.“



Þá segir Inga brúðkaupið enn í burðarliðnum þó að endanleg dagsetning hafi ekki verið ákveðin. Lífið óskar turtildúfunum innilega til hamingju með ráðahaginn.