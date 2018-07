Lykilleiðir í hjólreiðakerfinu eru nú litaðar

Lykilleiðir í hjólakerfi höfuðborgarsvæðisins eru nú táknaðar með litum. 149 hjólavegvísar í hinum ýmsu stærðum hafa verið settir upp í Reykjavík. Litirnir eru blár, grænn, rauður, fjólublár og gulur.



Þessi aðgerð er hluti af hjólreiðaáætlun Reykjavíkur. Umræddar lykilleiðir eru í sérstökum forgangi þegar kemur að sópun á sumrin og mokstri og hálkuvörnum að vetri til.





Hjólaleiðir í öllum regnbogans litum. Reykjavíkurborg

Við litaval á lykilleiðum var stuðst við liti úr náttúru höfðuborgarsvæðisins á merktum leiðum, eins og hafinu, sólarlaginu og gróðri.



Blá: Strandleið



Græn: Reykjavík A - Reykjavík C



Rauð: Hafnafjörður C - Garðabær C - Kópavogur C - Reykjavík Borgartún



Fjólublá: Hafnafjörður C - Garðabær A - Kópavogur A - RVK Mjódd



Gul: Mosfellsbær C - Reykjavík C