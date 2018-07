Verið einhleypur alla ævi og aldrei kysst neinn en fór á kostum á hljómborðinu

Joseph O'Brien mætti í áheyrnaprufu í America´s Got Talent í síðustu viku. O'Brien er tvítugur og barst talið að einkalífi hans áður en hann flutti lagið Hello eftir Lionel Richie.



Þá kom í ljós að hann hafði verið einhleypur alla sína ævi og aldrei kysst aðra manneskju.



Áheyrnaprufa hans var aftur á móti stórgóð og tók hann sína eigin útgáfu af laginu Hello eins og sjá má hér að neðan.