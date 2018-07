Portman svitnaði og svitnaði þegar hún borðaði eldheita vængi og svaraði spurningum

Óskarsverðlaunaleikkonan Natalie Portman var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi sterkum sósum.



Sósurnar verða alltaf sterkari og sterkari þegar líður á þáttinn og undir lokin er í raun orðið óbærilegt að tala. Portman fékk vegan vængi en hún er grænmetisæta.



Í þættinum kom í ljós að Portman er mikill áhugamaður um góða hip-hop tónlist og kláraði hún sálfræðinám við háskólann í Harvard.



Vængirnir voru orðnir mjög erfiðir viðureignar undir lok þáttarins eins og sjá má hér að neðan.