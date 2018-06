Snorri Björns með nýtt hlaðvarp: „Vil að þátturinn sé samkvæmur sjálfum mér“

Eftir að fresta því í tæplega þrjú ár lét ég verða að því að byrja með mitt eigið podcast. Ég keypti mér míkrafóna og skrúfaði saman IKEA borð, lagði inn á hann fyrir bensínkostnaðinum og fékk til mín fyrsta gest, alla leið frá Hveragerði, @bk_gudmundsson Þátturinn er bæði á YouTube og Podcast appinu (og öllum 3rd partý podcast öppum), undir því lágstemmda nafni: THE SNORRI BJÖRNS PODCAST SHOW Við ræddum um CrossFit, að sleppa aldrei æfingu, peninga, andlegu hliðina, spons frá Hamborgarabúllunni og Þjóðhátíð. Björgvin hefur aldrei sagt jafn mörg orð á skömmum tíma og óvíst er hvort hann muni keppa aftur á árinu. . LINK IN BIO

A post shared by Snorri Björns (@snorribjorns) on May 16, 2018 at 7:25am PDT