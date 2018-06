Kenny Dalglish sleginn til riddara

Fyrrum leikmaður og knattspyrnustjóri Liverpool, Kenny Dalglish, mun héðan í frá vera kallaður Sir Kenny Dalglish, en hann hefur verið sleginn til riddara.



Sir Kenny Dalglish er jafnan talinn einn allra besti leikmaður í sögu Liverpool en hann skoraði yfir 100 mörk fyrir félagið. Með Liverpool hefur Dalglish unnið ensku úrvalsdeildina átta sinnum, þar af þrisvar sem knattspyrnustjóri liðsins.



Hann sagði tignina vera mikinn heiður fyrir sig og fjölskyldu sína. Hún munu þó ekki koma til með að hafa mikil áhrif á hann.



„Þetta mun ekki breyta neinu fyrir mig, nema ég þarf kannski að breyta vegabréfinu mínu,“ sagði Dalglish.





