Neitar því að Vesturverk hafi svarað fyrir Árneshrepp

Framkvæmdastjóri Vesturverks segir fyrirtækið aldrei hafa svarað fyrirspurnum Skipulagsstofnunar vegna Hvalárvirkjunar fyrir hönd Árneshrepps. Oddviti hreppsins óskaði eftir tillögum frá stjórnendum Vesturverks um hvernig hreppurinn ætti að bregðast við erindum stofnunarinnar.



Umhverfisverndarsamtökin Rjúkandi birtu í dag tölvupóstsamskipti Evu Sigurbjörnsdóttur, oddvita Árneshrepps, við framkvæmdastjóra og stjórnarformann Vesturverks vegna Hvalárvirkjunar sem þau fengu afhent á grundvelli upplýsingalaga. Vesturverk er framkvæmdaraðili virkjunarinnar. Mbl.is sagði fyrst frá póstunum í kvöld.



Samskiptin sýna að oddvitinn leitaði til stjórnendanna til að fá aðstoð við umsagnir sem Skipulagsstofnun óskaði eftir. Þannig áframsendi Eva formlega beiðni stofnunarinnar um umsögn í júlí árið 2015 á Gunnar Gauk Magnússon, framkvæmdastjóra Vesturverks, og Ásgeir Margeirsson, stjórnarformann. Óskaði oddvitinn eftir tillögum þeirra.



„Getið þið ekki sent okkur einhver „lærð“ stikkorð sem gætu nýst okkur til að skrifa svona umsögn,“ skrifaði Eva.



Ári síðar sendi Eva Gunnari Gauki póst þar sem hún benti á að líða færi að því að skila þyrfti umsögn hreppsins um frummatsskýrslu varðandi Hvalárvirkjun.



„Mér þætti mjög vænt um ef þú vildir senda mér einhverja punkta sem þú telur að sé gott að hafa með,“ skrifaði hún.



Gunnar Gaukur sagðist ekki vita hvað skyldi segja varðandi umsögnina en sagði þó:



„Við erum að sjálfsögðu viðkvæmastir fyrir neikvæðri umsögn sem varðar náttúrufar og vatnafar á virkjunarsvæðinu. Það er helst það sem gæti stöðvað okkur.“



Gunnar Gaukur Magnússon, framkvæmdastjóri Vesturverks. Stöð 2

Oddvitinn vill ekki tjá sig

Ásgeir Margeirsson, stjórnarformaður Vesturverks, er einnig forstjóri HS Orku. Stöð 2

Eva vildi ekki tjá sig um samskiptin og hvort þau væru eðlileg þegar Vísir bar þau undir hana í kvöld. Útilokaði hún ekki að hún myndi gefa út yfirlýsingu síðar.„Vesturverk hefur aldrei svarað fyrir hönd hreppsins til Skipulagsstofnunar einu eða neinu,“ sagði Gunnar Gaukur, framkvæmdastjóri Vesturverks, um samskiptin við oddvitann.Spurður að því nánar hvort að fyrirtækið hafi einhvern tímann lagt fram tillögur að svörum fyrir hreppinn segist hann ekki minnast þess.Varðandi samskiptin þar sem Eva bað um punkta með einhverju sem hann teldi gott að hafa með í umsögn hreppsins um frummatsskýrsluna segir Gunnar Gaukur að svar hans um neikvæða umsögn um náttúru- og vatnafar hafi verið það eina sem hann hafi sent á móti.„Ég hef ekki lagt þeim orð í munn. Ég nefndi þetta að við værum viðkvæm fyrir þessu. Hvað hreppsnefndin hefur sent frá sér, ég hef bara ekki hugmynd um það,“ segir Gunnar Gaukur og fullyrðir að Vesturverk hafi ekki sent hreppnum frekari gögn vegna umsagnarinnar.

Svara þeim sem leita til þeirra

Lýst sem fjandsamlegri yfirtöku

Ásgeir stjórnarformaður Vesturverks segir fyrirtækið ekki leggja upp álit sveitarfélagsins heldur aðeins gefa sitt eigið.„Hvort það verður svo álit sveitarfélagsins er svo allt annað mál og ekki í mínum höndum. En framkvæmdaraðilinn segir sitt álit,“ segir hann.Sveitarfélög geti annað hvort haft starfsfólk með þekkingu og skilning á málunum eða ráðið til sín ráðgjafa og sérfræðinga. Spurður að því hvort að eðlilegt sé að hreppsnefndin leiti ráðgjafar framkvæmdaraðilans varðandi umsögn sína til Skipulagsstofnunar segir Ásgeir að það sé ekki hans að svara því.„Við svörum bara öllum þeim sem leita til okkar,“ segir hann.Í færslu á Facebook-síðu Rjúkanda eru tölvupóstsamskipti Oddvitans og stjórnenda Vesturverks fullyrðir Pétur Húni, stjórnarmaður samtakanna, að Eva hafi beðið þá um að svara fyrir sig. Sakar hann oddvitann um að hafa í raun framselt lýðræðislegt umboð sitt til að stjórna hreppnum til Vesturverks.Vitnar Pétur Húni til frétta af lögheimilisflutningum í Árneshrepp í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga um næstu helgi sem hefur verið lýst sem tilraun til kosningasvindls.„Það er alveg ljóst að hér hefur verið gerð alvarleg aðför að lýðræðinu en hún felst ekki í flutningi lögheimila heldur fyrst og fremst í fjandsamlegri yfirtöku Vesturverks/HS Orku á Árneshreppi með fulltingi meirihluta hreppsnefndar Árneshrepps,“ segir hann.