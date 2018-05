Hugh Grant giftir sig í fyrsta skipti

Breski leikarinn Hugh Grant, einn af þekktustu piparsveinum Hollywood, hyggst ganga í hnapphelduna í fyrsta sinn.



Grant, sem er 57 ára, ætlar að giftast sænska sjónvarpsframleiðandanum Önnu Eberstein en þau eiga saman þrjú börn. Samtals á Grant fimm börn en hin tvö á hann með fyrrverandi kærustu sinni Tinglang Hong.



BBC vísar í breska dagblaðið The Sun en hið síðarnefnda birti ljósmynd af lýsingu til hjónbandsins hjá sýslumanni. Talið er að Grant og Eberstein muni ganga í það heilaga síðar í mánuðinum.



Grant hefur helst getið sér það til frægðar að leika í rómantískum gamanmyndum á borð við Four Weddings and a Funeral, Love Actually og Notting Hill. Þá vöktu viðskipti hans við vændiskonuna Divine Brown á tíunda áratugnum mikla athygli en Grant var handtekinn fyrir athæfið.