Tímavélin: Vinsælustu lög hvers árs frá 1980 - 2017

Á hverju ári kemur fram einn risasmellur í tónlistarheiminum og setur það lag oft ákveðinn svip á árið.



Á YouTube-síðunni Will tops music má sjá yfirferð yfir vinsælustu lögin á hverju ári frá árinu 1980 til ársins 2017 en þar koma fram lög með stjörnum á borð við Blondie, Prince, Madonnu, Bryan Adams, Britney Spears, 50 Cent og fleiri góðum listamönnum.



Hér að neðan má sjá listann í heild sinni en vissulega er hann ekki tæmandi. Lesendur eru því hvattir til að segja frá sínum uppáhaldslögum á góðu ári sem þeir muna eftir.



1980 - Blondie - Call Me

1981 - Kim Carnes - Bette Davis Eyes

1982 - Survivor - Eye of The Tiger

1983 - The Police - Every Breath You Take

1984 - Prince - When Doves Cry

1985 - A-Ha - Take on Me

1986 - Madonna - Papa Don´t Preach

1987 - Rick Astley - Never Gonna Give You Up

1988 - George Michael - Faith

1989 - The Bangles - Eternal Flame

1990 - Sinead O´Conor - Nothing Compares 2 U

1991 - Bryan Adams - (Everything I Do) I Do it For You

1992 - SNAP! - Rhythm Is A Dancer

1993 - Whitney Houston - I Will Always Love You

1994 - Ace Of Base - The Sign

1995 - Coolio - Gangstas Paradise

1996 - Los Del Ríó - Macarena (Bayside Boys Mix)

1997 - Puff Daddy ft. Faith Evans & 122

1998 - Shania Twain - You´re Still The One

1999 - Britney Spears - Baby One More Time

2000 - Faith Hill - Breathe

2001 - Shaggy ft. RikRok - It Wasn´t Me

2002 - Nickelback - How You Remind Me

2003 - 50 Cent - In Da Club

2004 - Usher ft. Lil Jon & Ludacris - Yeah!

2005 - Mariah Carey - We Belong Together

2006 - Shakira ft. Wyclef Jean - Hip´s Don´t Lie

2007 - Beyoncé - Irreplaceable

2008 - Flo Rida ft. T-Pain - Low

2009 - Lady Gaga - Poker Face

2010 - Kesha - TiK ToK

2011 - Adele - Rolling in The Deep

2012 - Gotye ft. Kimbra - Somebody That I Used To Know

2013 - Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz - Thrift Shop

2014 - Pharrell Williams - Happy

2015 - Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

2016 - Justin Bieber - Sorry

2017 - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito