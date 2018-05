Milner og Can klárir í slaginn gegn Real

Milner verður væntanlega í byrjunarliðinu á laugardag en það er spurning hvort að Can komi eitthvað við sögu.

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, hefur staðfest að þeir James Milner og Emre Can verða klárir í slaginn gegn Real Madrid á laugardag.



Eins og flestir knattspyrnuáhugamenn vita mætast liðin í úrslitaleik Meistaradeildarinnar á laugardaginn en leikið verður í Kiev.



Can hefur ekki spilað síðan í mars en hefur nú náð sér af þeim meiðslum og æfði með liðinu í æfingarferð á Spáni í síðustu viku.



Milner glímdi bara við smávægileg meiðsli og hefur náð að hrista þau af sér en Klopp segir að Can sé að verða betri og betri með hverjum deginum. Nú hreyfi hann sig mjög eðlilega og finni ekkert til.



Liverpool lenti í Kiev fyrir skömmu og undirbýr sig nú fyrir risaleikinn á laugardag sem verður að sjálfsögðu í beinni á Stöð 2 Sport/HD. Upphitun hefst klukkan 18.15 en leikurinn sjálfur 18.45.