Oddvitaáskorunin: Kom um þúsund fullum vatnsglösum fyrir á skrifstofu félaga

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2018 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í kjördæmum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum léttum spurningum.



Ágúst Bjarni Garðarsson leiðir lista Framsóknar og óháðra í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum.



Ágúst Bjarni, eða Gústi eins og hann er yfirleitt kallaður, hefur búið í Hafnarfirði alla tíð. Hans metnaður liggur í því að auka þjónustu við bæjarbúa. Hafnarfjörður er dýrasta sveitarfélagið þegar kemur að þjónustu við ungt fjölskyldufólk. Við höfum ekki tekið þátt í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að uppbyggingu húsnæðis. Ágúst vill að Hafnarfjörður verði eftirsóttur staður til að starfa á meðal kennarar á öllum stigum.



Ágúst er í sambúð með Áslaugu Maríu Jóhannsdóttir og eiga þau tvo stráka þá Hafstein Þór, 5 ára og Teit, 3. mánaða.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Hafnarfjörður en Ísafjörður kemur þar á eftir.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Ísafirði, þar er öll mín föðurfjölskylda og gott að vera.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Ég borða allt eins og kannski sést á mér.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Konan mín er ekki hrifinn af soðnum fisk en ég og eldri strákurinn minn fáum okkur það þegar mamman er ekki heima.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Nothing compares to you.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Það var þegar ég var að kynna mig á ensku fyrir fullum sal af fólki og ég var að segja frá því að það væru margir sjómenn í minni fjölskyldu og sagði: „In my family are a lot of semen“ þeir sem að kunna ensku geta ímyndað sér hvernig viðbrögðin voru út í sal. Enskan mín er orðin töluvert betri í dag.



Draumaferðalagið?

Þó svo að fólk trúir því ekki, þá langar mig að ganga berfættur á meðal innfæddra í Amazon.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Já og nei. Ég trúi því, eða vil trúa því, að maður geti fylgst með börnunum sínum lifa lífinu.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Það var þegar ég tók þátt í því að fylla um 1000 vatnsglös og settum á skrifstofu samstarfsmanns. Hann varð ekkert mjög kátur og veit ekki ennþá að ég hafi tekið þátt. Kannski kemst hann að því núna.



Hundar eða kettir?

Hundar.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Það mun vera Armageddon, lokaatriðið – maður minn!



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Það væri líklega Philip Seymour Hoffman ef hann væri á lífi.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Mér er sagt að ég væri Hodor en ég átta mig ekki alveg á af hverju.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Já, fyrir of hraðan akstur á leiðinni upp Hringbrautina. Bíllinn hefði bara ekki komist upp á minni hraða.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Helgi Björnsson.



Uppáhalds bókin?

Nóttin sem öllu breytti – Snjóflóðið á Flateyri 1995.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Það mun vera Bríó.



Uppáhalds þynnkumatur?

English breakfast.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Það fer eftir ýmsu. Ég er frekar ljós á hörund og þoli illa sól en góð helgarferð í fallegri borg er eitthvað sem að ég hef mjög gaman af.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Nei ekki ennþá.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Time to say goodbye með Andrea Bocelli.



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Það er dýrt að vera hér með börn, sveitarfélagið er dýrt fyrir fjölskyldufólk og það fer í taugarnar á mér. Það er það sem þarf að laga og við munum laga.



Á að banna flugelda?

Nei.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Ég væri alveg klárlega Gylfi Sigurðsson, Emil Hallfreðsson eða jafnvel Sara Björk Gunnarsdóttir.



Oddvitaáskorunin er hluti af kosningaumfjöllun Vísis. Öllum oddvitum á landinu bauðst að taka þátt.