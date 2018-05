Sjáðu viðbrögð Anne Hathaway þegar hún sér fyrstu auglýsinguna sem hún lék í

Óskarsverðlauna leikkonan Anne Hathaway var gestur hjá Stephen Colbert í The Late Show í gærkvöldi og spjallaði til að mynda um næstu kvikmynd leikkonunnar, Ocean´s 8.



Einnig rifjaði Colbert upp auglýsingu sem hún lék í sem táningur. Fyrsta hlutverkið hennar var í raun í auglýsingu fyrir fasteignasölufyrirtækið Better Homes and Gardens.



Hér að neðan má sjá spjallið í heild sinni og auglýsinguna sjálfa.