Theresa May óskar Írum til hamingju

Theresa May forsætisráðherra Bretlands fagnaði úrslitum kosningar um bann við fóstureyðingum á Írlandi. May sagði að kosningarnar væru glæsileg leið til þess að sýna hvernig lýðræðið virkar með skýrum og ótvíræðum niðurstöðum.



Í yfirlýsingu May kom hún ekkert inn á Norður-Írland en þar er áfram bann við fóstureyðingum. Úrslit þessara kosninga gæti þó sett pressu á Norður Írland að gera eins.



Kaþólikkar eru vonsviknir með úrslit kosninganna og segja þetta veikja stöðu kirkjunnar