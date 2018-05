Cantona spilar með Usain Bolt á Old Trafford

Það verður mjög skemmtilegur knattspyrnuleikur á Old Trafford þann 10. júní þar sem fyrrum leikmenn Man. Utd og aðrar stjörnur sparka bolta.



Þetta er góðgerðarleikur fyrir Unicef og mesta athygli vekur að sjálfur Eric Cantona er að fara að spila fótbolta á Old Trafford á nýjan leik. Í fyrsta sinn síðan árið 2001.



„Heima er best. Þetta verður mjög sérstakt fyrir mig að taka þátt í þessu,“ sagði Cantona en hann verður meðal annars í liði með fljótasta manni allra tíma, Usain Bolt, sem hefur dreymt lengi um að spila á vellinum.



Einnig mæta á svæðið stjörnur eins og Gordon Ramsay, Robbie Williams og Mo Farah.



Á meðal fyrrum knattspyrnumanna sem taka þátt í leiknum má nefna Edwin van der Sar, Phil Neville, Jaap Stam, Patrick Kluivert, Yaya Toure, Clarence Seedorf, Robert Pires, David Seaman, Jamie Redknapp, Danny Murphy og Robbie Fowler. Veisla.