Ferdinand: Mín kynslóð drap enska landsliðið

Fyrrum varnarmaðurinn Rio Ferdinand telur að kynslóð hans hafi eyðilagt fyrir Englandi og enska landsliðinu með of mikilli keppni þeirra á milli.



Ferdinand á að baki 312 leiki með Manchester United og hann vann sex Englandsmeistaratitla með félaginu ásamt Meistaradeild Evrópu einu sinni. Þá spilaði hann 81 landsleik fyrir England. Ferdinand var af mörgum talinn einn besti varnarmaður heims þegar hann var upp á sitt besta og hann var í opinskáu viðtali við The Times þar sem hann ræddi meðal annars tímann með enska landsliðinu.



„Til að byrja með þá hugsar þú bara að þetta sé draumur að rætast og bla bla bla,“ sagði Ferdinand. „Svo fara væntingarnar að hafa áhrif og hræðslan við að tapa. Afleiðingarnar ef þér gengur ekki vel fara að draga þig niður.“



Hann sagði fljótt hafa áttað sig á því að það að spila fyrir England myndi alltaf bara skila af sér neikvæðni.



„Sama hvað gerist þá er umfjöllunin alltaf neikvæð. Jafnvel það að komast inn á heimsmeistaramót gerði suma pirraða. Þeir voru með auðveldum liðum í riðli, hafa ekki mætt neinni stórþjóð enn, sögðu sumir. Þetta smitaði út frá sér. Væntingarnar héldu mjög aftur af okkur.“



Þegar Ferdinand var upp á sitt besta má segja að England væri að upplifa svokallaða gullkynslóð. Menn eins og Frank Lampard og Steven Gerrard voru að spila með honum og þeir þóttu hreinlega of góðir til þess að vinna ekki einhverja titla.



En vandamálið var, að mati Ferdinand, að þeir voru andstæðingar í félagsliðum sínum.



„Þessi kynslóð drap enska landsliðið. Eitt árið vorum við að berjast við Liverpool um titilinn, það næsta Chelsea. Ég hugsaði sem svo að ég ætti Englandsmeistaratitilinn. Ég ætlaði aldrei að labba inn í klefann með landsliðinu og fara að opna mig við Lampard, Ashley Cole, John Terry eða Jamie Carragher.“



„Ég var hræddur um það að þeir myndu taka eitthvað úr því sem ég sagði og fara með það til baka í sín félagslið og nota það gegn okkur.“



„Ég skildi ekki að þessi hegðun skaðaði England fyrr en eftir á. Ég var svo einbeittur á að vinna með Manchester United, ekkert annað skipti máli. Þetta var ein aðal ástæðan fyrir lélegum árangri Englands á heimsmeistaramótum fyrir utan að landsliðsþjálfararnir voru ekki nógu góðir,“ sagði Rio Ferdinand.