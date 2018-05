Metsöluhöfundurinn Tom Wolfe látinn

Bandaríski metsöluhöfundurinn og blaðamaðurinn Tom Wolfe er látinn, 87 ár að aldri. Hann er þekktastur fyrir bækur sínar „Rétta efniviðinn“ og „Bálköst hégómans“.



Umboðsmaður Wolfe staðfesti andlát hans í dag eftir að hann hafði verið lagður inn á sjúkrahús með sýkingu, að því er segir í frétt New York Times.



Tvær þekktustu bækur hans voru gerðar að kvikmyndum á 9. áratugnum. „Rétti efniviðurinn“ [e. The Right Stuff] fjallaði um fyrstu geimfara Bandaríkjanna og skartaði leikurunum Sam Shepard, Dennis Quaid og Ed Harris þegar hún var fest á filmu árið 1987.



„Bálköstur hégómans“ [e. Bonfire of the Vanities] fjallaði um óhóf í New York á 9. áratugnum. Tom Hanks lék aðalhlutverkið þegar samnefnd kvikmynd var gerð eftir bókinni árið 1990.