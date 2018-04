Sjáðu dansstílana sem pörin reyna við á sunnudagskvöldið

Allir geta dansað er á dagskrá Stöðvar 2 á sunnudagskvöldið. Þátturinn er sendur út í beinni útsendingu og hefst klukkan 19:10. Ágóði símakosningar að þessu sinni rennur til Krafts - Stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur.



Í síðasta þætti voru þau Jón Arnar Magnússon og Hrefna Dís Halldórsdóttir send heim. Í næsta þætti fer eitt par heim og fer parið heim sem endar með fæst stig þegar einkunnir dómnefndar og símaatkvæði eru talin saman.



Hér að neðan má sjá hvaða dansstíla pörin reyna við og við hvaða lög þau dansa og hvaða kosninganúmer þau verða með. Ekki verður hægt að kjósa fyrr en á sunnudagskvöldið.



9009001 LÓA OG SIGGI - Sex Bomb - Tom Jones - Cha cha



9009002 ARNAR OG LILJA - My Heart Will Go On - Celine Dion - Enskur vals



9009003 - EBBA OG JAVI - Hey Pachuco - The Mask theme - Quickstep



9009004 - BERGÞÓR OG HANNA - See you again - Wiz Kalifa ft Charlie Puth - Rhumba



9009005 - JÓHANNA OG MAX - Wake me up - Wham - Jive



9009006 - HUGRÚN OG DAÐI - Harry Potter - Theme song - Vínarvals