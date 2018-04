Tyra Banks segir lygilegar bransasögur og borðar eldheita vængi

Ofurfyrirsætan og sjónvarpsstjarnan Tyra Banks var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi.



Tyra Banks segist ekki vera mjög hrifin af sterkum mat og því var áskorunin töluverð fyrir stjörnuna. Í viðtalinu er farið yfir feril hennar á skemmtilegan hátt.



Hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni.