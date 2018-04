„Þetta er klárlega ein erfiðasta kvikmynd sem ég hef gert. Ég hef gert þrjár virkilega erfiðar myndi, Everest, Djúpið og núna Adrift,“ segir leikstjórinn Baltasar Kormákur í viðtali sem birtist á YouTube frá CinemaCon-ráðstefnunni í Las Vegas.



Um er að ræða ráðstefnu þar sem leikstjórar og leikara mæta og kynna sín verkefni. Adrift er byggð á sannsögulegum atburðum og segir frá ungri konu, Tami Oldham Ashcraft, sem þarf að takast á við mikið mótlæti á Kyrrahafinu eftir að skúta, sem hún og unnusti hennar höfðu tekið að sér að sigla frá Tahíti til San Diego í Bandaríkjunum fyrir eigendur hennar, gjöreyðilagðist í fjórða stigs fellibyl árið 1983. Í fjórða stigs fellibyl nær vindhraði 68 til 80 metrum á sekúndu.



Leikkonan Shailene Woodley fer með aðalhlutverkið en hún er 26 ára gömul og eflaust þekktust fyrir hlutverk sitt í myndunum The Fault in our Stars.



„Ég held að þetta sé reyndar erfiðasta mynd sem ég hef gert. Hversu margar sögur eru til þar sem konur komast af í erfiðum aðstæðum? Nánast engar. Þetta snýst alltaf um menn og úlfa, menn sem sigrast á náttúrunni. Staðreyndin er samt sem áður að konur hafa þurft að ganga í gegnum sömu hluti og menn í sögunni.“



Baltasar segir að myndin sýni hversu sterkar konur geti verið.



„Þetta heillaði mig rosalega mikið þegar ég var að skoða þetta verkefni. Þetta snýst síðan einnig um einn mesta storm sem mælst hefur í Kyrrahafinu öllu. Það er ekki hægt að setja það bara í sjónvarp, það verður að fá að vera á risatjaldið.“



Hér að neðan má sjá viðtalið.