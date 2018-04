Gylfi einn af þeim tíu bestu sem ekki spilar með sex bestu liðunum

Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður Everton, er einn af tíu bestu leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar sem ekki spilar með einu af sex stærstu og bestu liðunum; Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea eða Arsenal.



Þetta er mat fótboltablaðamannsins Greg Lea sem listar upp fjórtán bestu leikmennina utan topp sex í grein fyrir fótboltatímaritið virta Four Four Two. Gylfi hefur áður verið sagður einn af allra bestu leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar utan efstu liðanna.



Gylfi er í tíunda sæti á þessum lista en í umsögn um hann segir: „Sigurðsson hefur ekki gengið of vel á þessari leiktíð. Íslenski landsliðsmaðurinn hefur skorað nokkur frábær mörk en ekki alveg staðið undir 50 milljóna punda verðmiðanum.“



Lea bætir við að þegar Gylfi er upp á sitt besta er hann léttilega einn allra besti leikmaðurinn fyrir utan hóp efstu sex stærstu og bestu liða ensku úrvalsdeildarinnar.



„Spyrnutækni hans í föstum leikatriðum er ein sú besta í deildinni og hann getur líka skorað úr opnum leik. Hann gerir kannski ekki alveg nóg til að vera leikmaður sem gæti byrjað í bestu liðum deildarinnar en Everton er klárlega verra lið án hans,“ segir um Gylfa Þór.



Everton-mennirnir Riyad Mahrez og Jamie Vardy eru í efstu tveimur sætunum á listanum og Wilfried Zaha í þriðja sæti. Ryan Bertrand, bakvörður Southampton, er í níunda sæti, einu sæti á undan Gylfa Þór Sigurðssyni.