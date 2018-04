James Rodriguez derby og Mohamed Salah derby

Tveir leikmenn liðanna sem mætast í undanúrslitum Meistaradeildarinnar í ár þekkja mjög vel til í herbúðum mótherjanna. Þetta eru Egyptinn Mohamed Salah og Kólumbíumaðurinn James Rodriguez.



Það var dregið í undanúrslitin í morgun og þar mætast Bayern München og Real Madrid í öðrum leiknum en Liverpool spilar við Roma í hinum leiknum.



James Rodriguez er í raun ennþá í eigu Real Madrid en spænska félagið samdi við Bayern um að lána James í tvö ár. Bayern hefur síðan forkaupsrétt á James eftir tímabilið 2018-19 en getur þá fengið hann á 42 milljónir evra.



James Rodriguez er með 6 mörk og 11 stoðsendingar í deild og Meistaradeild með Bayern München á sínu fyrsta tímabilið í Bæjaralandi. Hann hefur aftur á mólti aðeins komið að einu marki á rúmum 600 mínútum í Meistaradeildinni á leiktíðinni.









Bayern Munich vs Real Madrid.



The James Rodriguez derby. pic.twitter.com/SvA917mYw1

— GeniusFootball (@GeniusFootball) April 13, 2018



James Rodríguez for Real Madrid: 110 games, 7 trophies



James Rodríguez for Bayern Munich: 31 games, 1 trophy



The James derby is upon us. https://t.co/YiknVRqCxx

— Squawka Football (@Squawka) April 13, 2018





Liverpool vs Roma.



The Mohamed Salah derby. pic.twitter.com/EDKxgSuZ4C

— GeniusFootball (@GeniusFootball) April 13, 2018



Mohamed Salah for Roma: 83 games, 34 goals



Mohamed Salah for Liverpool: 44 games, 39 goals



The Mo Salah derby is upon us. https://t.co/yDBe5c1bm1

— Squawka Football (@Squawka) April 13, 2018



Liverpool náði einum bestu kaupum í sögu félagsins þegar Mohamed Salah var keyptur frá AS Roma síðasta sumar.Liverpool borgaði AS Roma aðeins 42 milljónir evra fyrir manninn sem hefur þegar skorað 39 mörk í öllum keppnum á sínum fyrsta tímabili á Anfield.Kaupverðið gæti farið upp í 50 milljónir evra en það líta út fyrir að vera smámunir á markaðnum í dag miðað við framlagið frá egypska framherjanum.Mohamed Salah spilaði í tvö tímabil með Rómarliðinu en fyrra tímabilið var hann á láni frá Chelsea. Salah skoraði 34 mörk samtals í 83 leikjum með AS Roma en hefur skorað 39 mörk í aðeins 44 leikjum með Liverpool.