Gleyma aldrei þessu símtali

Söngvakeppnin 2018 hefst þann 10. febrúar með fyrra undanúrslitakvöldinu. Þann 17. febrúar fer síðan fram seinna kvöldið.



Keppninni lýkur svo með úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars og fer sigurvegarinn fyrir Íslands hönd í Eurovision í Lissabon í maí.



Tólf atriði taka þátt í Söngvakeppninni að þessu sinni og mun Lífið ræða við flytjendur úr hverju atriði. Allir fengu þeir sömu spurningar og er nú komið að svara spurningum Vísis. Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, Karitas Harpa Davíðsdóttir og Eiríkur Þór Hafdal mynda Fókushópinn og svöruðu þau saman spurningunum.



Af hverju ákváðuð þið að taka þátt?

Af hverju ætti íslenska þjóðin að kjósa ykkur?

Uppáhalds íslenska Eurovision lag og af hverju?

„Við byrjuðum að syngja saman fyrir tæpu ári og fljótlega kom upp sú hugmynd að reyna að koma lagi inn í Söngvakeppnina. Þetta er auðvitað frábær stökkpallur og kynning á okkur sem söngvurum og Söngvakeppnin er auðvitað þvílík tónlistarhátíð.“„Við vonum auðvitað að fólki líki vel við lagið og það tengi við okkur á sviðinu. Við höfum mikinn metnað og munum leggja okkur 100% fram og vonum að það skíni í gegn“Rósa: Nei eða já – „Ég man bara svo vel eftir búningunum og dansinum og gleðinni og við vinkonurnar æfðum atriðið og kunnum það utan að frá A til Ö.“Sigurjón: „Never forget eftir Gretu Salóme. Er mikill dramaballöðu nörd og mér finnst melódían bara svo flott og lagið kraftmikið.“Eiríkur: „This is my life klárlega.. Það er bara eitthvað svo grípandi og nær mér alltaf.“Karitas: „Mér finnst íslensku lögin mörg mjög góð, en 1991 var gott ár, þá fæddist ég og ódauðlega klassíkin Draumur um Nínu, sem ég fæ bara ekki ógeð á, tók þátt í Eurovision.“Hrabbý: „Sofðu vært og var sungið af Diddú í forkeppninni hér heima 1987. Af þeim lögum sem komust alla leið í aðalkeppnina held ég að Gleðibankinn sé mitt uppáhalds. Það var bara eitthvað svo epískt þegar að við fengum loksins að taka þátt.“

Eftirminnilegasta Eurovision minningin?

Uppáhalds erlent Eurovision lag og af hverju?

„Ætli það sé ekki bara þegar við fengum símtalið fyrir áramót um að við hefðum komist inn í Söngvakeppnina. Við munum líklega aldrei gleyma því símtali.“Rósa: Amar Pelos Dois – „Einlægnin og einfaldleikinn bræddi mig algjörlega.“Sigurjón: „Molitva, sigurlagið frá árinu 2007. Ótrúlega magnþrungið og flott lag, raddpakkinn í því er virkilega þéttur og það var flutt af mikilli ástríðu.“Eiríkur: „You are the only one með Sergey Lasarev. Það er bara eitthvað við þessa lagasmíð sem heillar mig. svaka dramatík og flott melódía.“Karitas: „Ég held hreinlega að það sé Euphoria, lagið er svo flott og fallegt síðan var atriðið bara svo fáránlega flott. Hún var ein á sviðinu en fyllti það algjörlega og hélt mér hugfanginni við skjáinn.“Hrabbý: „Uppáhalds erlenda lagið mitt er Fångad av en stormvind með Carola sem var framlag Svía árið 1991. Lagið er grípandi og kraftmikið og í atriðinu fékk vindvélin að blása sem aldrei fyrr. Ég var 12 ára þarna og söng þetta lag stanslaust í marga mánuði.“

Um hvað fjallar lagið?

„Fyrir okkur fjallar lagið um að fylgja draumum sínum og ástríðu og gefast aldrei upp á þeim. Við tengjum vel við þetta lag sem hópur, enda kynntumst við í Voice Ísland og höfum öll það markmið að gera tónlistina að vinnunni okkar. Við höfum brennandi ástríðu fyrir tónlist og erum orðnir mjög nánir vinir og það er yndislegt að vera umkringdur fólki með sömu markmið og vera í umhverfi sem er fullt af stuðning, gleði og húmor.“Lag: Aldrei gefast upp / BattlelineHöfundur/ar lags: Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Michael James Down og Primoz PoglajenHöfundar íslensks texta: Þórunn Erna Clausen og Jonas GladnikoffHöfundar ensks texta: Jonas Gladnikoff og Þórunn Erna ClausenFlytjendur: Fókus hópurinn: Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, Karitas Harpa Davíðsdóttir og Eiríkur Þór HafdalHér að neðan má hlusta á lagið á íslensku.

Hér að neðan má hlusta á lagið á ensku.