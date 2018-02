Febrúarspá Siggu Kling - Krabbinn: Margir keppast um athygli þína næstu mánuði

Elsku Krabbinn minn, þú sendir frá þér svo dásamlega strauma, ert svo hughrifinn og stundum of hamslaus á tilfinningar þínar sem getur fengið þig til að vera of dramatískur og láta gamla erfiðleika lita líf þitt.



Þú ert svo trygglyndur og vilt hafa allt svo flott og frábært sem þú gerir fyrir aðra að þú átt það til að tæmast og verða eins og sprungin blaðra. Þú þarft að koma þér upp afslappaðri tilveru og finna þér áhugamál sem setur frið í huga þinn.



Þegar þú lærir að yfirborðsmennska er einskis nýt og auðmýkt er það sem gerir þig frjálsan munu allir nálgast þig á réttum forsendum og þó þú dettir af einhverjum stalli eru alltaf einhverjir sem munu grípa þig og mundu líka að þú getur ekki dottið nema þú setjir þig á stall sjálfur og það munu engir dæma þig nema þú dæmir aðra.



Það munu margir keppast um athygli þína næstu mánuði svo þú þarft að ákveða í hvaða liði þú ert, stundum veistu samt ekki einu sinni hver þú ert, en þú ert þversumman af fimm bestu vinum þínum – skoðaðu þá og þá sérðu hver þú ert.



Það er mjög mikið að gerast hjá þér næstu mánuði. Þetta er alls ekki rólega tímabilið þitt, það get ég sagt þér, og þó þér finnist allt vera að fara til andskotans er það akkúrat það sem verður þér til góðs og gæfu.



Það verður töluvert um hneykslismál í kringum þig, sem tengjast inn í fjölskyldu þína að einhverju leyti og þú þarft að læra að taka því ekki persónulega því að þeir sem hneykslast á því sem gerist í kringum mann kalla akkúrat á að lenda í svipuðum tilfellum. Þetta er líka tengt því að hafa áhyggjur af veikindum í kringum þig og geta lítið gert en þá er mikilvægt að nota æðruleysisbænina, sem við eigum öll, og muna að sætta sig við það sem við getum ekki breytt því allt sem gerist í kringum þig er til að gefa þér þroska og vit til að skilja lífið.



Skilaboðin þín eru: Kveiktu eld því þú ert með eldspýtustokkinn – Þar sem hjartað slær (Fjallabræður)



Kossar og knús – þín Sigga Kling



Frægir Krabbar: Bryndís Schram, Sigga Lorange Ostabúðarskvísa, Auddi Blö, sem við elskum öll, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og dúlla, Ólafur Stefánsson, handboltakappi og heimspekingur, Edda Sif, Sindri Sindrason, Ásdís Halla Bragadóttir, Hjörvar Hafliðason og Lars Lagerbäck landsliðsþjálfari, Davíð hinn góði skóari í Hafnafirði, Stefán Árni Pálsson fréttamaður, Guðni Th. forseti Íslands, Friðbjörn Europartakóngur, Yesmine Olsen, höfundur og framleiðandi, George Michael, Kristófer Helgason, dagskrágerðamaður, Nuno Alexandre Bentin Servo veitingahúsakóngur, Helga Hafsteinsdóttir, hárgreiðsluséní á Akureyri.