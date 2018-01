Gríðarleg tilhlökkun vegna afmælis Davíðs

Öflugasti stjórnmálamaður seinni tíma verður sjötugur á morgun. Hvar sem menn standa í pólitíkinni er það óumdeilanlegt að ferill hans er magnaður og verður seint toppaður: Leikskáld, ritari LR, borgarstjóri, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, Seðlabankastjóri og nú ritstjóri Morgunblaðsins. Fáir ef nokkur hafa skráð nafn sitt jafn feitu letri í stjórnmálasögu landsins og Davíð Oddsson.



Er ekki ráð að flagga?

Á morgun mun Davíð ná þeim merka áfanga að verða sjötugur. Og eiga helstu aðdáendur hans erfitt með að leyna tilhlökkun sinni og spenningi. Stjórnandi hóps sem finna má á Facebook og heitir „Davíð og arfleifðin“, Sveinn Óskar Sigurðsson bendir á þessa staðreynd og spyr: „Væri ekki ráð að flagga honum til heiðurs?“



Vel er spurt. Hannes Hólmsteinn Gissurarson stjórnmálafræðiprófessor hlýtur að teljast meðal helstu aðdáenda Davíðs og hann segir á sinni Facebooksíðu: „Tímamót hjá góðum vini á morgun,“ og tengir við tilkynningu sem birtist í Morgunblaðinu í morgun þar sem greinir frá því að Árvakur, útgáfufélag blaðsins, ætli að efna til sérstaks afmælisfagnaðar í tilefni dagsins.



Okkar allra besti maður

Geir Jón Þórisson, fyrrverandi yfirlögregluþjónn, leggur orð í belg á síðu Hannesar: „Heill höfðingja vorum. Stórmerkur samtíðarmaður á góðum tímamótum. Held bara að hann yngist með hverju árinu. Innilega til hamingju.“



Það gerir Júlíus Hafstein sendiherra einnig: „Forustumaðurinn. Hamingjuóskir.“ En, Júlíus var einmitt skipaður sendiherra í skammvinnri tíð Davíðs í utanríkisráðuneytinu, ásamt tíu öðrum.



Nú, Stefán Friðrik Stefánsson er ákaflega flokkshollur Sjálfstæðismaður og hann leggur þetta í púkkið: „Okkar besti maður - alvöru leiðtogi.“ Og vonandi verður nú enginn til að skilja orð Stefáns Friðriks svo, í ljósi þess að merking þrífst á andstæðu sinni, að núverandi formaður sé það ekki.



Enginn maður jafn sigursæll og vinsæll

Hermann Guðmundsson fyrrverandi forstjóri, á einnig erfitt með að leyna tilhlökkun sinni og birtir á sinni Facebooksíðu pistil þar sem hann skautar yfir feril Davíðs: „Enginn maður hefur verið umdeildari á Íslandi s.l. ár.



Ferill sem spannar 9 ár í stól borgarstjóra og 13 ár sem forsætisráðherra auk árs í Utanríkisráðuneytinu er ævistarf sem flestir gætu verið sáttir við.



Enginn maður hefur verið sigursælli og vinsælli í íslenskum stjórnmálum samtímans en enginn hefur verið jafn umdeildur og jafnvel hataður á köflum.



Hvað sem menn um hann segja hefur enginn getað efast um að efst í huga hans hafa ávallt verið hagsmunir þjóðar og ríkissjóðs hvort sem allt heppnaðist vel eða ekki.



Nú á Davíð Oddsson sjötugsafmæli á morgun, það er stór áfangi sem vert er að fagna og líklega fatta margir ekki fyrr en of seint hversu mikilvægur og gagnlegur ferill hans var fyrir land og þjóð þegar á heildina er litið.“



Ýmsir taka undir með Hermanni, þeirra á meðal Valtýr Björn Valtýsson íþróttafréttamaður sem þarf ekki að hafa mörg orð til að komast beint að kjarna hvers máls: „Flottur“.



Mun Davíð hætta á Mogganum?

Ýmsir hafa velt því fyrir sér hvort Davíð muni, í ljósi þessara tímamóta, láta af störfum sem ritstjóri Morgunblaðsins. Ekkert hefur komið fram þar um en reglur Árvakurs kveða á um að þegar menn hafi náð þeim aldri skuli þeir láta af störfum.



Vísir gerði tilraun til að ná tali af Haraldi Johannessen, samritstjóra Davíðs á Morgunblaðinu og framkvæmdastjóra, en án árangurs. Þá hefur Haraldur ekki svarað fyrirspurn Vísis. Hún fer hér á eftir en Vísir vill nota tækifærið, taka forskot á sæluna og bætast þar með í hóp aðdáenda hans og óska Davíð til hamingju með daginn á morgun.



