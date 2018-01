Nýársspá Siggu Kling - Vatnsberinn: Töfrandi elskhugi

Elsku Vatnsberinn minn, þú ert sú manneskja sem gleður ávallt hjarta mitt og mig langar svo sannarlega til að knúsa þig. En þú ert á tímabili þar sem þú þarft að taka stórar ákvarðanir og alls ekki víkja frá því sem þú ætlar þér. Þú ert að byggja svo sterkar undirstöður fyrir framtíðina, en þér mun finnast það dálítið erfitt.



Það er mikið uppgjör í gangi þessa mánuðina, þú elskar að spá í sálarlíf annarra og líka sjálfs þín, í þér býr svo mikill hippi. Þú elskar líka kerti og finnst bara gaman að vera Íslendingur. Það er mjög sjaldgæft fyrir þig að vilja búa á Kanarí eða Tenerife því þú hefur sama kraft og Snæfellsjökull og magnar upp í kringum þig ást, á tunglinu, sjónum og landinu. Það er ekki hægt að segja að þú sért mannglöggur svo passaðu þig á því að leggja ekki allt í hendurnar á einhverjum sem getur svikið þig. Mundu að skrifa í smáa letrið í öllum samningum það sem þú vilt.



Þú hefur svo blíða útgeislun og ert þar af leiðandi töfrandi elskhugi. Það er mikilvægt fyrir þig að breyta heimilinu þínu og setja nýja orku í það allavega einu sinni á ári. Nýja liti og nýjar bækur því þú ert mesta bókamanneskja sem ég þekki. Það er líka svo athyglisvert hvað lykt hefur mikil áhrif á þig og sérstaklega þessa vetrarmánuði.



Blóm og músík munu skreyta heimili þitt og febrúar, mars, apríl og maí gefa þér hamingju, jafnvel frjósemi. Innifalin í þessu er líka ástin og ég sé að það er sérstaklega ástin til þín sem mun færa þér farsælan endi í uppgjörinu sem þú ert í núna. Það elskar þig enginn ef þú gerir það ekki sjálfur.



Sumarið verður góður tími til að faðma að sér fegurð, lífið og fjölskyldu. Haustið og veturinn gefa þér svo veraldleg gæði og peninga en þú skalt ekki láta það

skipta þig of miklu.



Þar sem þú ert óvenju gjafmild persóna og setur mikið í gjafirnar áttu inni fullt af óvæntum veislum – ég ætla þó ekki að útskýra nákvæmlega hvað ég er að meina. Þú ert mikill nautnaseggur en þetta ár gefur þér mikinn sjálfsaga og skemmtilegra líferni. Þá er ég ekki að meina að þú farir í eitthvert átak eða þannig því að þú munt aldrei nenna því til lengdar. Þú ferð frekar að elska svo margt sem lætur þér líða betur og þegar þú finnur kraft þessarar vellíðunar þá geislarðu af náttúrulegri útgeislun, heillar alla upp úr skónum og færð þínu framgengt með einlægni. En þú skalt alltaf muna að þú þarft alltaf að hafa

samninga og allt niðurskrifað.



Þú ert daðurkóngur eða -drottning því þér finnst það svo eðlilegt og fallegt að veita öðrum athygli. Og þar sem við erum ein heild, allur heimurinn, mun það

tengja þig til útlanda og þú átt eftir að verða mjög hissa á því hverjum þú munt hanga með árið 2018. Þú verður að ákveða hversu mikils þú metur frelsi þitt

því þú getur ekki verið alveg frjáls en átt samt ástkonu eða ástmann. Ástin er annaðhvort eða, maður elskar eða maður elskar ekki. Ég verð að segja að á

þessu ári er það þitt val, svo ég gef þér engin skilaboð um hvað þú átt eða átt ekki að gera.



Frægir Vatnsberar: Pacas hans Begga, Geir Sveinsson handknattleiksþjálfari, Halla himintungl, Clark Gable leikari, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi, Yoko Ono, Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, Katrín Jakobsdóttir þingkona, Hilmir Snær Guðnason leikari, Rikka sjónvarpskona, María Ólafsdóttir Júróvisjónstjarna, Þóra Arnórsdóttir, ritstjóri Kastljóss, Gunna Dís útvarpskona, Höddi Magg, Andrea Róberts mannauður, Hilmar Hafsteinsson ofurfasteignasali, Rut Roberts flugfreyja hjá Icelandair, Ragnheidur Guðfinna sálfræðingur.



Setningin til þín er: Þú stjórnar ástinni – Somebody to Love (Queen).