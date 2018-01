Nýársspá Siggu Kling - Meyjan: Hrindir merkilegum verkefnum í framkvæmd

Elsku Meyjan mín, þú átt svo sannarlega skilið góða spá enda, samkvæmt talnaspeki, ertu á ellefunni sem er masterstala og þá fyrst er líf í tuskunum. Þetta er mikið tilfinningaár og þú sýnir ótrúlegasta fólki mikla tilfinningasemi og ert stöðugt að breyta og bæta velferð annarra og þín þá sömuleiðis í leiðinni.



Þú átt eftir að hlaupa uppi draumana þína og þeir rætast að sjálfsögðu ekki allir því sumir draumar eru í raun martröð. Þú verður að umgangast fólk sem þekkir þig í raun, öll yfirborðsmennska í kringum þig getur komið þér á kaldan klaka. Það verða afgerandi breytingar í haust og þú sérð þegar líða tekur á veturinn að lífið fer fram úr björtustu vonum því þú ert með þennan dásamlega x-factor þó að fólk hræðist þig stundum en það er einfaldlega vegna þess að það þekkir þig ekki.



Það verður yfir þér galdramáttur og þú hrindir svo merkilegum verkefnum í framkvæmd að samferðamenn þínir verða hissa. Ekki láta þig bara dreyma um hvað þú getur, heldur hrintu því í framkvæmd sem þú getur því upphaf alls hefst á einu skrefi svo þú þarft alls ekki að sjá allan stigann til þess að stíga í fyrstu tröppuna.



Þegar fólk hugsar svo mikið um hvað það ætlar að gera, hvenær eða hvernig og allt þarf að vera svo fullkomið gerir það aldrei neitt, því aldrei er neitt nógu gott sem það gerir. Svo sáldraðu smá kæruleysi í líf þitt og treystu því að þú hafir vængi, því þú hefur þá svo sannarlega. Þér mun reynast auðvelt að ganga fram hjá eða henda frá þér þeim erfiðleikum sem hafa hrjáð þig síðustu misseri, því að bjartsýni mun einkenna þig á þessu ári en það þýðir bara að sjá lífið í bjartara ljósi og þessi orka er nú þegar komin í lífið þitt, svo einblíndu á það sem gengur vel því hitt á ekki heima hjá þér.



Það er í eðli þínu að fara ekki auðveldustu leiðina en ég segi við þig: Farðu stystu leiðina því það mun margborga sig. Í ástamálum verður þetta ár þér gott en gerðu þér samt grein fyrir því hvort ástin skiptir þig máli og hvað skiptir þig aðalmáli. Þegar þú ert búin að átta

þig á því ef þú ert á lausu, þá kemur til þín rétta manneskjan sem passar 100% við þig. Ef þú ert búin að vera að spá í einhvern og það hefur ekki gengið, segir kannski að við séum svona „semi“ saman, þá mun það aldrei ganga. Ástin byggist á vináttu og virðingu, ekki á spennu og stressi.



Frægar Meyjur: Ragna Lóa Stefánsdóttir íþróttakona, Manuela Ósk fyrirsæta, Björk Eiðsdóttir ritstýra, Andrea fatalistamaður, Claudia Schiffer fyrirsæta, Edda Björgvinsdóttir leikkona, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, ritstjóri og tískugúrú, Herdís Jóhannesdóttir athafnakona, Beyoncé Knowles söngkona, Gylfi Þór Sigurðsson, Eiður Smári Guðjohnsen, Sigrún Ósk Kristjánsdóttir sjónvarpskona, Annie Mist crossfittari, Logi Pedro Stefánsson tónlistarmaður, Selma Ragnars, fatahönnuður Íslands, Lalli Johns góðkunningi lögreglunnar, Sema Erla Serdar, baráttukona, Eydís Ósk hjúkrunarkona.



Setningin þín er: Þetta er þitt líf – This Is Your Life (Commodores).