Nýársspá Siggu Kling - Vogin: Ekki hægt að kúga þennan persónuleika sem þú ert

Elsku Vogin mín, þú ert á spennandi tímum og líf þitt er eins og svolítið ótrúleg bíómynd – þú ert ekki alveg viss um hvað er fram undan en virðist vera með opinn faðminn til að taka hverju sem er. Að sjálfsögðu ertu með allt á hreinu og skilur ekki fólk sem er það ekki, þú ert uppfull af dásamlegum markmiðum og ekkert mun stöðva frama þinn í starfi, þú vefur fólki í kringum þig þótt það sé ekki endilega fólk sem þú vilt hafa nálægt þér, þér finnst það bara gáfulegt að hafa alla góða.



Þú heldur áfram þó að batteríin séu alveg búin því þú þrífst best undir álagi og þannig muntu ná árangri sem þú næðir ekki undir öðrum kringumstæðum. Ef þú ert með fólk í kringum þig sem reddar öllu, fjölskyldu eða maka, þá notarðu ekki þetta mikla afl og þá liggur það í dvala. Þú ert í raun og veru mjög gamaldags og þótt þú skoðir nýjungar, allir að kaupa sér þetta eða hitt þá ert þú eins og Sævar Karl og ferð þínar eigin leiðir bæði í fatasmekk og öllu öðru. Þú elskar líka fólk sem er öðruvísi og er karakterar sem hafa frá einhverju skemmtilegu að segja, ekki hverjir þeir eru eða hverju þeir klæðast og snobb er ekki til í þér, alveg sama hvernig þér sjálfri gengur eða hvað er að gerast.



Talan þrír er að færast inn í líf þitt og gefur þér meiri skemmtanir og eykur áhuga þinn á list og það er alveg mögulegt að þú sjáir að þú ert miklu meiri listamaður en þú hefur hingað til talið. Þér finnst að sjálfsögðu mjög mikilvægt að þú eigir þér samastað sem veitir þér öryggi, að það sé þitt eigið heimili sem veitir þér öryggi, en það á að vera á hreinu að það ert þú sjálf sem ræður hvar þú býrð og hvernig. Það er í raun og veru ekki hægt að kúga þennan persónuleika sem þú ert en það kemur samt fyrir að þér er haldið niðri og þú leyfir það þó að þú vitir að það er rangt, en um leið og þú gefur þér eða tekur þér frelsi þá kemur í ljós þessi ótrúlega hæfileikaríka og kraftmikla persóna sem í raun er fyrirmynd flestra

merkja bæði í útliti og karakter.



Þetta er mjög spennandi ár sem þú ert að fara inn í en í raun bara framhald af liðnu ári, þú ert búin að fá mörg tækifæri og ert að nýta þér þau og fólk á eftir að sjá miklar breytingar á þér því þú átt eftir að sýna miklu meiri mildi, frið og yfirvegun í hegðun og gjörðum. Ef þú skoðar það vel hafa orðið margar breytingar síðustu ár í sambandi við vináttu, ástina og það sem þú hefur áhuga á í lífinu. Þessi orka margfaldast á þessu nýja ári og þú fyllist

hugljómun og skynjar hver tilgangur þinn er. Þú þolir ekki mikinn hávaða til langs tíma og þarft að hafa frið til þess að byggja upp kraft og getur orðið mjög pirruð út af smámunum, en stóru vandamálin eru þér auðveld og þú hikar ekki við að ráðast á þau eða fara í gegnum fjallið þar sem það er þykkast.



Þú hefur sterkar siðferðislegar skoðanir og berð þig alltaf vel, þessir töfrar magnast með árunum, og talandi um árin veit ég ekki um neinn sem eldist eins vel og Vogin gerir. Þú ert mikill veiðimaður í ástinni og getur orðið leið ef hlutirnir eru of auðveldir, sama hvort þú ert kona eða karl, en ástin er ekki byggð á þeirri spennu að veiða og sleppa, heldur smellur hún saman á ólíklegustu tímum með ólíklegustu persónum.*



Frægir í Voginni: Kári Árnason landsliðsmaður, Glúmur Baldvinsson stjórnmálafræðingur, Hjalti flugþjónn, Ingi í Sign, Jón Axel Ólafsson athafnamaður, Matt Damon leikari, Íris Berg, fatahönnuðurinn minn, Mary Poppins, Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra og sjónvarpskona, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir alþingiskona, Ósk Gunnarsdóttir útvarpskona, María Einarsdóttir ritari stjörnuspánnar, Arnþrúður Karlsdóttir útvarp Saga, Skúli Mogensen, Hulda Hólmkelsdóttir fréttakona, Walter Matthau, Olavia Newton John, Ragga Gísla, Steinn Steinarr, Margret Thatcher, Ragnheiður Elín Árnadóttir, minn meistari.



Setningin þín er: Ég er kameljón og laga mig að aðstæðum – Karma Chameleon (The Culture Club).