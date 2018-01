Sex ára gamalt myndband af keppanda í The Voice slær í gegn

Niall Donnelly er heldur betur að vekja mikla athygli á Bretlandseyjum og þó víðar væri leitað. Hann kom fram í blindu áheyrnaprufunum í bresku útgáfunni af The Voice á dögunum og tók lagið Good Riddance með Green Day.



Donnelly þótti flytja lagið ágætlega en náði því miður ekki að heilla dómnefndina með flutningi sínum.



Það er aftur á móti ekki ástæðan fyrir því að kappinn er að fanga athygli heimsbyggðarinnar. Ástæðan er myndaband úr brúðkaupi Donnelly sem er að finna á YouTube. Söngvarinn söng nefnilega lagið This I Promise You þegar eiginkonan hans Jill Donnelly gekk að altarinu fyrir rúmlega sex árum.



Í dag hefur verið horft á myndbandið ellefu milljón sinnum og tók myndbandið aftur kipp þegar Donnelly kom fram í The Voice.



Hér að neðan má bæði sjá myndbandið umrædda úr brúðkaupi þeirra hjóna, sem og áheyrnaprufu hans úr The Voice.



