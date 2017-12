Kíkt í myndaalbúm Meghan Markle

Harry prins, sonur Karls Bretaprins og Díönu prinsessu, trúlofaðist nýverið bandarísku leikkonunni Meghan Markle, sem heitir í raun Rachel Meghan Markle fullu nafni. Meghan er orðin ein frægasta kona heims eftir að hún byrjaði með Harry prins, en áður var hún hvað þekktust fyrir að leika Rachel Zane í sjónvarpsþáttunum Suits.



Lífið ákvað að kíkja í myndaalbúm Meghan og kynnast þessari næstum því konunglegu konu örlítið meira.



Kornung Meghan. Vísir / TheMegaAgency.com

Níundi áratugurinn

Meghan er fædd þann 4. ágúst árið 1981 í Los Angeles. Hún gekk í Immaculate Heart grunnskólann í Los Angeles sem er einkarekinn, kaþólskur stúlknaskóli.





Meðfylgjandi mynd er tekin þegar hún gekk í Immaculate Heart.

Drottning. Vísir / TheMegaAgency.com

Árið 1998

Markle var krýnd heimkomudrottning þegar hún var aðeins sautján ára gömul. Hún klæddist bláum, hlýralausum kjól við krýninguna og fór á ballið með strák úr St. Francis grunnskólanum, rétt hjá Immaculate Heart.





Eftir útskrift úr Immaculate Heart stundaði hún nám við Northwestern University School of Communication í Illinois. Þar nældi hún sér meðal annars í BA gráðu í leiklist.

Í Deal or No Deal. Vísir / Getty Images

Árin 2002 til 2007

Ári áður en hún útskrifaðist úr Northwestern-háskólanum, árið 2002, landaði Meghan litlu hlutverki í sápuóperunni General Hospital. Næstu árin fékk hún lítil hlutverk í þáttum á borð við Century City, The War at Home og CSI: NY. Þá var hún einnig svokölluð skjalatöskustelpa í skemmtiþættinum Deal or No Deal.

Meghan og Trevor á góðri stundu. Vísir / TheMegaAgency.com

Árið 2011

Meghan gekk að eiga leikarann Trevor Engelson í september árið 2011 eftir sjö ára samband. Hjónabandið entist ekki lengi og skildu þau eftir tæplega tveggja ára hjónaband.

Meghan ásamt meðleikara sínum í Suits, Patrick J. Adams. Vísir / Úr safni

Sama ár landaði Meghan hlutverki í sjónvarpsþáttunum Suits þar sem hún lék Rachel Zane. Aðdáendur þáttanna, sem enn eru í loftinu, féllu fyrir Meghan og nærveru hennar á skjánum.



Það er hins vegar óvíst hvort Meghan snúi aftur í leiklistarbransann eftir að hún gengur í það heilaga með Harry prins, aðdáendum hennar til mikillar mæðu.



Mannvinurinn Meghan. Vísir / Getty Images

2014

Hér er mynd af Meghan að halda ræðu á jafnréttisráðstefnu í Dublin á vegum samtakanna One Young World. Meghan hefur einnig beitt sér mikið fyrir kynjajafnrétti og á eflaust eftir að láta meira til sín taka á þeim vettvangi.

Ástfangnar turtildúfur. Vísir / Getty Images

2017

Meghan og Harry prins voru fyrst ljósmynduð saman í London í febrúar á þessu ári.





Þau birtust fyrst opinberlega saman á Invictus-leikunum í Toronto í september. Þá var ljóst að alvara var í sambandinu.

Trúlofunin tilkynnt. Vísir / Getty Images

Svo var það þann 27. nóvember síðastliðinn að tilkynnt var um trúlofun Meghan og Harry prins. Þau stilltu sér upp í myndatöku í Kensington-höll og ljómuðu af hamingju.



Meghan og Harry gifta sig þann 19. maí 2018 og munu búa í Notthingham Cottage í Kensington-höll.