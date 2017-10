Jason Schwartzman og Jake Johnson á landinu

Leikarinn Jason Schwartz­man sem er hvað þekktastur fyrir leik sinn í kvikmyndum hipsterkóngsins Wes Anderson og vinur hans, leikarinn Jake Johnson, sem fer með hlutverk Nicks í New Girl, lentu á Keflavíkurflugvelli í gær. Heimildarmaður Fréttablaðsins kom auga á þá um borð í vél WOW air þar sem þeir voru í góðu yfirlæti og er talið að þeir ætli að ferðast um suðurlandið.



Schwartzman er hvað þekktastur fyrir að fara með hlutverk í myndum eins og Rushmore, The Darjeeling Limited, Moonrise Kingdon, Fantastic Mr. Fox og The Grand Budapest Hotel – en það eru allt myndir eftir leikstjórann Wes Anderson sem hefur mikið dálæti á honum – en einnig hefur hann átt hlutverk í The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy og þáttunum Freaks and Geeks.



New Girls leikarinn Jake Johnson er með félaga sínum Jason Schwarzman í för.

Jake Johnson fer með eitt aðalhlutverkanna í þáttunum New Girl með Zooey Deschanel og fleirum. Hann hefur líka leikið í Jurassic World, 21 Jump Street og talsett í Bojack Horseman.