Mammút frumsýnir myndband: Geggjuð ábreiða af Believe með Cher

Hljómsveitin Mammút frumsýndi í dag glænýtt myndband í dag og er um að ræða ábreiðu af laginu Believe með Cher.



Myndbandið var fyrst frumsýnt á erlenda miðlinum The line of Best Fit í hádeginu í dag. Það var Haukur Björgvinsson sem leikstýrði myndbandinu en Mammút hefur verið starfandi síðan árið 2003 og er nokkuð vinsælt band hér á landi og víðar.



Hér að neðan má sjá þetta skemmtilega myndband.