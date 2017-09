Brast í grát á sviðinu vegna lags um heimilisofbeldi

Janet Jackson brotnaði niður þegar hún flutti lagið „What about“ á tónleikum í Houston í gær. Tónleikarnir eru liður í tónleikaferðalagi söngkonunnar sem nefnist „State of the World tour.“



Jacson gaf út lagið „What about“ árið 1997 en það fjallar um heimilisofbeldi. Í textanum segir meðal annars:



„What about the times you hit my face/ What about the times you kept on when I said „no more please“/ What about those things/ What about that, what about that/ what about the times you shamed me“



Aðdáendur söngkonunnar höfðu miklar áhyggjur af líðan hennar.



Hér að neðan er myndband af atvikinu.