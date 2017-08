Jerry Lewis fallinn frá

Grínleikarinn Jerry Lewis er fallinn frá níutíu og eins árs að aldri.



Lewis var þekktastur fyrir leik sinn í Bell Boy, Cinterfella og The Nutty Professor og The King of Comedy. Um tíma var hann hæst launaður leikara í Hollywood.



Á vef breska ríkisútvarpsins BBC segir að Lewis hafi á seinni árum fallið úr náðinni hjá þorra fólks eftir að hann hafði í frammi ósmekklegar fullyrðingar sem vörðuðu kynþætti. Þá aðhylltist grínistinn stjórnmálaskoðanir yst til hægri á hinu pólitíska litrófi.