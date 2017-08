Fimm staðreyndir sem þú vissir ekki um Maisie Williams

William hefur farið á kostum í þáttunum Game of Thrones alveg frá því að þættirnir hófu göngu sína árið 2011.

Maisie Williams fer með eitt af aðalhlutverkunum í þáttunum Game of Thrones en hún leikur Arya Stark.



Karakterinn er mjög svo vinsæll en Arya er grjóthörð ung kona sem er heldur betur erfitt að eiga við.



Inni á YouTube-síðunni Screen Facts er farið yfir fimm atriði sem þú vissir líklega ekki um Williams. Þessi breska leikkona er tvítug en hún hefur verið í þáttunum í mörg ár.



Hér að neðan má lesa þau fimm atriði sem ættu að koma þér á óvart í tengslum við Maisie Williams.



1. Hún heitir í raun ekki Maisie. Hún heitir í raun Margaret Constance Williams



2. Williams er frábær dansari og byrjaði að dansa langt áður en hún fór út í leiklist. Leikkonan er mjög góð í ballet, jazz-dansi og hip-hop.



3. Hún getur ekki horft á öll ógeðslegu atriðin í GOT. Hún þarf sjálf oft að leika í umræddum atriðum en getur í raun ekki horft öll viðbjóðslegu morðin á skjánum.



4. Williams er í raun mjög lík Arya Stark. Hún þolir ekki staðalímyndir og vill bara lifa lífinu nákvæmlega eins og hún vill.



5. Hún hætti í skóla aðeins fjórtán ára gömul. Sú ákvörðun var tekin á sínum tíma þegar hún fékk tækifæri að leika í GOT. Ákvörðunin var foreldrunum erfið en að lokum fékk hún að hætta í skóla aðeins 14 ára.