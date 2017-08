Jones lék á als oddi þegar hún horfði á GOT en leynigesturinn kom henni úr jafnvægi

Grínistinn Leslie Jones hefur farið á kostum á Twitter undanfarið og þá sérstaklega þegar hún horfir á hvern þátt af Game of Thrones.



Hún hefur áður mætt í spjallþáttinn með Seth Meyers og horft á GOT með honum og það gerði hún aftur í vikunni.



Saman horfðu þau á fjórða þáttinn í sjöundu seríu, en þátturinn var frumsýndur á sunnudagskvöldið.



Umræddur þáttur vakti gríðarlega athygli og er talinn vera einn sá allra besti.



En það er aftur á móti algjörlega óborganlegt að fylgjast með Leslie Jones horfa á Game of Thrones eins og sjá má hér að neðan.